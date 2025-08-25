

人はつねに理性ばかりを働かせているわけではないという（写真：Fast&Slow／PIXTA）

【イラストで見る】思い込みや好みによって引き起こされる「確証バイアス」

ふだんは10円、20円の値段の違いにこだわって節約をしているのに、なぜか「推し」のためならいくらでも財布のひもが緩んでしまう――。あなたの周りにもそんな人が1人や2人いるのではないでしょうか。

このように、本来、人間の頭を支配しているはずの「理性」が無意識のうちに曇ってしまう「心理的」なメカニズムについて、池上彰氏の監修書『なぜ人はそれを買うのか? 新 行動経済学入門』から一部を抜粋・編集する形で解説します。

「推し活」が見境なくなってしまう理由

通常、私たちは何か商品を買うとき、いくつもの観点から比較検討し、購入するかどうかを決定します。価格、機能、使い勝手、見た目のデザイン、口コミの評判など、高額商品になるほど後悔しないように慎重になるものです。

この比較検討の際、私たちの頭を支配しているのは理性です。しかし、ものを買うとき、つねに理性ばかりを働かせているわけではありません。

自分の好きなもの、いわゆる推しグッズなどは後先考えずに買ってしまう。そんな人は少なくないはずです。

このとき、あなたを支配しているのは「好き」という感情です。こうした、感情のままに意思決定することを「感情ヒューリスティック」といいます。

感情ヒューリスティックは、ものごとを迅速に判断させますが、反面、理性的な判断がおろそかになる危険性をはらんでいます。そのため、とくに現代のような情報過多社会においては注意が必要です。

膨大な情報量を処理するのは時間と労力を要するため、手っ取り早く感情ヒューリスティックを稼働させてしまいかねないからです。現代人に問われているのは、感情と理性のほどよいバランスといえるでしょう。

人は「気に入らないもの」を遮断してしまう

直感的に決めるヒューリスティックは、ある程度の判断ミスは避けられません。そうしたミスを誘発しがちなのが「確証バイアス」です。

これは無意識のうちに自分にとって都合のいい情報ばかり集めてしまう傾向のことで、自分の思い込みや好みが原因になります。



「への字の口をした人は頑固者」とか「仕事のできる人は食事も早い」とか、自分の経験則からつくられたものをあたかも真理であるかのように思い込む。あるいは、何か判断するにあたって、知らず知らずのうちに「好き嫌い」のモノサシを当てて好みの情報ばかり集めてしまうなども確証バイアスといえます。

思い込みや好みで判断しがちなのは人間らしい一面ですが、確証バイアスの問題点は、気に入らない情報をシャットアウトしてしまうこと。これがときに重大な判断ミスを招くことを肝に銘じておきたいものです。

私たちの判断をゆがめる原因である"思い込み"について、もう少し続けましょう。

「プラシーボ効果」をご存じでしょうか。有効成分のない偽薬を本物のクスリと信じて患者が服用すると、ある程度の割合で症状が実際に改善する現象です。

これはクスリを飲んだという安心感が自然治癒力を引き出すためとの説もありますが、思い込みがいかに身体に影響するかという一例といえるでしょう。



そのほか、実際は安いお酒であっても「これはめったに手に入らない高級酒ですよ」と言われて、そう思い込んで飲むとおいしく感じたり、「この木はうるしだ」と伝えると、本当はうるしの木でなかったとしても皮膚がかぶれてしまったりすることがあるといいます。

つまり、人は知識によって知覚が影響を受けるということです。このようなプラシーボ効果を使って悪事を働く例がある一方で、この心理作用はプラスにも活用できます。

たとえば、上司が部下に「キミはやれば必ずできる」と繰り返し語りかけて、そうだ、自分はできるんだと思い込ませるという手法です。プラシーボ効果をどう活かすかは、心がけ次第というわけです。

落とし穴もある「確率」の見方

あの人は公務員だから、きっと真面目だろう――。このように「公務員＝真面目」というような、代表的・典型的な例をもとに判断することを代表性ヒューリスティックといいます。

当たらずといえども遠からず、ものごとを素早くざっくりと判断するためには、この代表性ヒューリスティックは有効です。ただし、落とし穴もあります。それは誤ったものをつい代表的であると思ってしまうことです。

たとえば、ある育毛剤について、4人中3人に発毛効果が認められたという情報があったとします。4人中3人なら発毛確率は75％。「これはいいぞ」と思われるかもしれませんが、サンプル数がたった4人では、その確率はまったく当てになりません。

薄毛に悩む友人が3人そろって大のラーメン好きだから、ラーメンを食べすぎると薄毛になる。単純に確率の高さだけで判断するなら、こんな怪しげな説にも真剣に耳を傾けなくてはいけないことになります。

このようにサンプル数の少ない偏った情報を一般化してしまうことを「少数の法則」といいます。

ちなみに、アンケートの標本誤差を5％以下にするためには400サンプルが必要とされています。



よい結果のときほど「偶然」を「必然」と信じる!?

民間療法には、薬草療法、気功、催眠療法など、さまざまなものがあります。科学的に効果が実証されたものではないにもかかわらず、民間療法に頼る患者が多いのはなぜでしょうか？





ワラにもすがる気持ちもあるかもしれませんが、それらによって「効いた」「腫瘍が小さくなった」と証言する患者が一定数いるからです。

しかし、本当にその民間療法が病気に効いたかどうかは残念ながらわかりません。なぜなら、私たちの健康状態はつねに一定ではなく、ランダムに変動しているものだからです。

そのため、健康状態が大きく悪化すると、そのあと、揺れ戻しのように平均的な状態になることがあるのです。

このような振り子がつねに揺れ動いているような状態のなかで、たまたま民間療法を行ったタイミングで症状が改善方向に振れたら、「効いたぞ」となるわけです。

ものごとは、ある程度のスパンでとらえると平均的な線に落ち着きます。これを「平均への回帰」と呼びます。しかし、ややもすると部分だけを切り取って判断し、見誤ってしまうことがあります。「平均への回帰」をつねに頭におくことで、代表性ヒューリスティックのゆがみを矯正することができるはずです。



（池上 彰 ： ジャーナリスト）