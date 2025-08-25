¡Ö100¿Í¤Û¤É¤Î¶â¸Ë¤«¤é17¡Á18²¯Åð¤ó¤À¡× »°É©UFJ¶ä¹Ô¤ÎÂß¶â¸Ë¤«¤éµÒ¤Î¶â²ô¤Ê¤É¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿»ö·ï¡¡¸µ¹Ô°÷¤Î½÷¤¬Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤ÇÌÀ¤«¤¹¡¡ÅìµþÃÏºÛ
»°É©UFJ¶ä¹Ô¤ÎÂß¶â¸Ë¤«¤éµÒ¤Î¶â²ô¤Ê¤É¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿»ö·ï¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢ÀàÅð¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸µ¹Ô°÷¤Î½÷¤¬Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¡Ö100¿Í¤Û¤É¤Î¶â¸Ë¤«¤é¡¢17²¯¤«¤é18²¯±ßÊ¬¤òÅð¤ó¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°É©UFJ¶ä¹Ô¡¦¸µ»ÙÅ¹Ä¹ÂåÍý¤Î»³ºêÍ³¹áÍýÈï¹ð¡Ê46¡Ë¤Ï2023Ç¯3·î¤«¤éµîÇ¯10·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Åö»þ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿2¤Ä¤Î»ÙÅ¹¤Ç¸ÜµÒ¤¬Âß¶â¸Ë¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿¸½¶â¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½6000Ëü±ß¤È¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½3²¯3000Ëü±ßÁêÅö¤Î¶â²ô¤òÅð¤ó¤Àºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ºêÈï¹ð¤Ï½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¡Ö100¿Í¤Û¤É¤Î¶â¸Ë¤«¤é17²¯¤«¤é18²¯±ßÊ¬¤òÅð¤ó¤À¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤«¤éÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖFX¤ä¶¥ÇÏ¤ÎÂ»¼º¤ò·êËä¤á¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¾®¸¯¤¤²Ô¤®¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç°Â°×¤Ë»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³ºêÈï¹ð¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÏÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¡¢»°É©UFJ¶ä¹Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¼Ò²ñÁ´ÂÎ¡¢¶âÍ»¶È³¦¤ËÉÔ¿®¤ò¾·¤¡¢ÂçÊÑ¤Ê»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»°É©UFJ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë½ý¤ò¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»ä¤ß¤¿¤¤¤Ê°¿Í°ì¿Í¤Ç»°É©UFJ¶ä¹Ô¤ò°¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£