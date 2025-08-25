俳優の宮粼あおいさんと、お笑いコンビ・ジョイマン（高木晋哉さん、池谷和志さん）が、「マクドナルド 2025年 月見ファミリー発表イベント」に登壇しました。

【写真を見る】【 ジョイマン・高木 】 宮粼あおいが「ずっと支えになっていた」 サイン会0人事件を思い返す





今まで多数のマクドナルドのCMに出演し、今回の新CMにも出演する宮粼さんは、“5〜6歳のころに、ハッピーセットのCMにエキストラで出させていただいた。そこから30年くらい経って「てりたま」のCMで出させていただいた。そのご縁が繋がって、今またこうしてお世話になっているので、続けてきて良かったなと思います”と、感慨深げ。







月見シリーズのCMには去年も出演していましたが、“去年は「かぐや姫」で、現実とは違う世界観。それも大好きだったんですけど、今回は、より現実的でみなさんに寄り添ったコマーシャル。ちょっと背中を押せるような前向きなものになっている”と、今年のCMの見どころをアピールしました。



イベントでは、同じく新CMに出演している柳楽優弥さんからのメッセージ動画も公開。柳楽さんからの“宮粼さんにイベントの盛り上げを託しました。月見バーガーをよろしくね〜”という明るいメッセージに、宮粼さんは“本当にずいぶん昔、柳楽さんがまだ小さな頃にお会いしたことがあって。大人になったなぁと思いながら拝見しました”と微笑んでいました。







イベント中盤からは、宮粼さんの“一番会いたい芸人”として、ジョイマンが登場。ジョイマンは、“月見〜月見〜、宮粼さんをチラ見〜。ナナナナ〜ナナナナ〜月見は週ナナ〜”と、初っ端から全力でネタを披露しました。



高木さんが“ジョイマンは近い方が面白い”と語るように、間近で見るジョイマンのネタに大笑いしていた宮粼さんは、ネタが終わるとジョイマンの2人に恐る恐る接近。その怯えたような仕草に、ジョイマンは“怖くないですよ。本当に会いたかったんですよね？”と反応して笑いを誘いました。







イベントに呼んでもらったことに対して、高木さんが“嬉しい、キョンシー”と、韻を踏んで感情を表すと、なんと宮粼さんも高木さんに合わせてキョンシーのポーズを披露。池谷さんが“「嬉しい、キョンシー」は普段使いに良い”と謎の補足をすると、宮粼さんは“わかりました。使います”と、素直に受け入れていました。



そんな「ジョイマン好き」の宮粼さんについて、高木さんは“宮粼さんが僕らのことを好きっていうのは、ずっと支えになっていました”と、感謝。“サイン会0人事件の時も、営業のお客さんが0人の時も、公開生放送でお客さん0人の時も、それを支えにやってきた”と、過去話題となった悲惨な仕事を思い返していました。



高木さんが商品の試食をしようとすると、「宮粼さん、池谷さん、スタッフ」の3人が高木さんにマイクフォロー。3本のマイクに囲まれた高木さんは、“謝罪会見みたいになってる〜”と騒いでいましたが、商品を頬張ると“美味しい、キョンシー！”と、こん身の食リポ。それに合わせて、またもやタイミングを合わせてポーズを決めていた宮粼さんに、“一緒に営業行きましょう”と嬉しそうに声をかけていました。





食リポコーナーでは、すっかりジョイマンの一員のような雰囲気の宮粼さんが、自ら主導して“美味しい、キョンシー！”と仕掛ける場面も。ジョイマンの2人は、“嬉しいね〜。（宮粼さんのキョンシーには）お札貼りたくない”と、ニヤニヤしていました。



【担当：芸能情報ステーション】