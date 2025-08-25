ÀÐÇËÁíÍý¡¢´ßÅÄÊ¸ÍºÁ°ÁíÍý¤È°Õ¸«¸ò´¹¡¡TICAD³«ºÅ¤á¤°¤ê¼Õ°ÕÅÁ¤¨¤ë
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¤¤ç¤¦¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿TICAD¡á¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¤ÇµÄÄ¹ÂåÍý¤òÌ³¤á¤¿´ßÅÄÁ°ÁíÍý¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢¶¨ÎÏ¤Ë¼Õ°Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢´ßÅÄÁ°ÁíÍý¤Î¹ñ²ñÆâ¤Î»öÌ³½ê¤òË¬Ìä¤·¡¢¤ª¤è¤½10Ê¬´Ö¡¢²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¤ÇÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢Àè½µ¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿TICAD¤Ç¤Î´ßÅÄ»á¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¼Õ°Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤Û¤«¡¢ÍèÆü¤·¤¿´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊó¹ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¿û¸µÁíÍý¤Î»öÌ³½ê¤âË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿û»á¤ÏÉÔºß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä¶ÅÞÇÉ¤ÎÆü´ÚµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤Î²ñÄ¹¤È¤·¤ÆÆü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¸þ¤±¤¿¿ÔÎÏ¤Ø¤Î¼Õ°Õ¤ò¿û»á¤ÎÈë½ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ºßÂð°åÎÅ,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Ë¡Í×,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¿À»ö,
Ï·¸å,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¾åÅÄ,
³¤,
ÆÁÅç