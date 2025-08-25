¡Ú³¤³°»Ô¾ì¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÛÆÈIfo·Ê¶·´¶»Ø¿ô
¥æー¥í·÷ºÇÂç¤Î·ÐºÑÂç¹ñ¥É¥¤¥Ä¤Î·Ê¶·´¶¤ò¼¨¤¹Ifo·Ê¶·´¶»Ø¿ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Àè½µÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥É¥¤¥Ä¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡ÊPMI)¤Ï¡¢Á°²ó¤è¤ê°²½¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿À½Â¤
¶È¤¬¡¢Í½ÁÛ³°¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£º£Æü¤ÎIfo·Ê¶·´¶¤â¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤À¤È¡¢¥æー¥í¹â¤¬¤â¤¦°ìÃÊ¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡
¡Ú¥æー¥í·÷¡Û
¥É¥¤¥ÄIfo·Ê¶·´¶»Ø¿ô¡Ê8·î¡Ë17:00
Í½ÁÛ¡¡88.7¡¡Á°²ó¡¡88.6
¡¡¡¡¡¡
¶È¤¬¡¢Í½ÁÛ³°¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£º£Æü¤ÎIfo·Ê¶·´¶¤â¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤À¤È¡¢¥æー¥í¹â¤¬¤â¤¦°ìÃÊ¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡
¡Ú¥æー¥í·÷¡Û
¥É¥¤¥ÄIfo·Ê¶·´¶»Ø¿ô¡Ê8·î¡Ë17:00
Í½ÁÛ¡¡88.7¡¡Á°²ó¡¡88.6
¡¡¡¡¡¡