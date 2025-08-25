¡Ú½»Âð¥í¡¼¥ó¡Û¡ÖÊÑÆ°¶âÍø¡×¤È¡Ö¸ÇÄê¶âÍø¡×50Âå°Ê¾å¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á?
400F¤Ï8·î21Æü¡¢¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯8·î9Æü¡Á8·î11Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥ª¥«¥Í¥³¡×¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤¦¤Á¡¢50Âå°Ê¾å¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò¼Ú¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë83Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡û50Âå°Ê¾å¤Î½»Âð¥í¡¼¥óÍøÍÑ¼Ô¤ÏÊÑÆ°¶âÍø¤¬Â¿¿ô
¸½ºß¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¶âÍø¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÊÑÆ°¶âÍø¡×¤¬65.1%¤È¡¢Á´ÂÎ¤Î3Ê¬¤Î2¶á¤¯¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö¸ÇÄê¶âÍø(Á´´ü´Ö¸ÇÄê)¡×¤¬25.3%¡¢¡Ö¸ÇÄê¶âÍø(¸ÇÄê´ü´ÖÁªÂò·¿)¡×¤¬6.0%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊÑÆ°¶âÍø¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¿Í¤Ø¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¸ÇÄê¶âÍø¤è¤ê¶âÍø¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯81.5%¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸ÇÄê¶âÍø(Á´´ü´Ö¸ÇÄê¡¢¸ÇÄê´ü´ÖÁªÂò·¿)¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¿Í¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖËè·î¤ÎÊÖºÑ³Û¤¬ÊÑ¤ï¤é¤º¡¢·×²è¤¬Î©¤Æ¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯51.8%¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢Äã¶âÍø¤¬Ä¹¤é¤¯Â³¤¤¤¿¼Ò²ñ¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶âÍø¾å¾º¥ê¥¹¥¯¤è¤ê¤âÄã¶âÍø¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÍ¥Àè¤·¡¢ÊÑÆ°¶âÍø¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¸½ºß¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¶âÍø¥¿¥¤¥×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡ûÌóÈ¾¿ô¤¬ÊÖºÑÉéÃ´Áý¤ò¼Â´¶¡¢ÍýÍ³¤Ï¶âÍø¾å¾º¤ÈÊª²Á¾å¾º
½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò¼Ú¤êÆþ¤ì¤¿»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¸½ºß¤ÎÊÖºÑÉéÃ´¤¬¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤¿¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤¿¡×12.0%¡¢¡Ö¤ä¤äÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤¿¡×31.3%¤È¡¢·×43.3%¤ÎÊý¤¬ÉéÃ´Áý²Ã¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊÖºÑÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤¿¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿²óÅú¤Ï¡Ö¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¤¿¤¿¤á¡×63.9%¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÊª²Á¾å¾º¤Ë¤è¤ê¡¢À¸³èÈñ¤¬Áý¤¨¤¿¤¿¤á¡×55.6%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò¼Ú¤êÆþ¤ì¤¿»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¸½ºß¤ÎÊÖºÑÉéÃ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
¡ûÌó9³ä¤¬60ºÐ°Ê¹ß¤â½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÊÖºÑÍ½Äê
½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤¬½ªÎ»¤¹¤ëÍ½Äê¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö60¡Á64ºÐ¡×(21.7%)¡¢¡Ö65¡Á69ºÐ¡×(20.5%)¡¢¡Ö70¡Á74ºÐ¡×(20.5%)¤Î½ç¤ËÂ¿¤¯¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤âÊÖºÑ¤¬Â³¤¯¿Í¤¬Ìó9³ä¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬ÄêÇ¯¸å¤â½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÊÖºÑ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½Ìò»þÂå¤«¤é¤Î¼ýÆþ¸º¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ÊÖºÑ·×²è¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¡¢Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¸½ºß¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ½ªÎ»Í½ÄêÇ¯Îð¤ò¤ªÅú¤¨¤¯¤À¤µ¤¤
¡û47.0%¤¬½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¼Ú¤ê´¹¤¨¸¡Æ¤·Ð¸³¤¢¤ê
½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¸«Ä¾¤·(¼Ú¤ê´¹¤¨¤Î¸¡Æ¤)¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢47.0%¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ø¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¸½ºß¤è¤ê¤âÄã¤¤¶âÍø¤Ç¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤¬71.8%¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¼Ò²ñ¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤äÊª²Á¹â¤Ë¤è¤ë²È·×¤Î¸«Ä¾¤·¥Ë¡¼¥º¤¬¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö¤¤¤¤¤¨(½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤)¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¼êÂ³¤¤¬ÌÌÅÝ¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¤¬51.1%¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¿´ÍýÅª¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬½»Âð¥í¡¼¥ó¸«Ä¾¤·¤Î¾ãÊÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¸«Ä¾¤·(¼Ú¤ê´¹¤¨¤Î¸¡Æ¤)¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¡ûÂà¿¦¶â¤ò·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤Ë½¼¤Æ¤ë°Õ¸þ¤Ï2³ä¶¯
Ï·¸å»ñ¶â¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ëÂà¿¦¶â¤Î»È¤¤Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤Ë½¼¤Æ¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï24.1%¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×47.0%¡¢¡ÖÂà¿¦¶â¤¬½Ð¤Ê¤¤Í½Äê¡×12.0%¡¢¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×16.9%¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î50Âå°Ê¾å¤ÎÀ¤Âå¤¬¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î´°ºÑ¤è¤ê¤â¡¢Ï·¸å¤ÎÀ¸³è»ñ¶â¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
Âà¿¦¶â¤Î»È¤¤Æ»¤È¤·¤Æ¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤Ë½¼¤Æ¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«?¤Þ¤¿¤Ï½¼¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«?
¡û50Âå°Ê¾å¤Î½»Âð¥í¡¼¥óÍøÍÑ¼Ô¤ÏÊÑÆ°¶âÍø¤¬Â¿¿ô
¸½ºß¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¶âÍø¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÊÑÆ°¶âÍø¡×¤¬65.1%¤È¡¢Á´ÂÎ¤Î3Ê¬¤Î2¶á¤¯¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö¸ÇÄê¶âÍø(Á´´ü´Ö¸ÇÄê)¡×¤¬25.3%¡¢¡Ö¸ÇÄê¶âÍø(¸ÇÄê´ü´ÖÁªÂò·¿)¡×¤¬6.0%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢Äã¶âÍø¤¬Ä¹¤é¤¯Â³¤¤¤¿¼Ò²ñ¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶âÍø¾å¾º¥ê¥¹¥¯¤è¤ê¤âÄã¶âÍø¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÍ¥Àè¤·¡¢ÊÑÆ°¶âÍø¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¸½ºß¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¶âÍø¥¿¥¤¥×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡ûÌóÈ¾¿ô¤¬ÊÖºÑÉéÃ´Áý¤ò¼Â´¶¡¢ÍýÍ³¤Ï¶âÍø¾å¾º¤ÈÊª²Á¾å¾º
½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò¼Ú¤êÆþ¤ì¤¿»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¸½ºß¤ÎÊÖºÑÉéÃ´¤¬¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤¿¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤¿¡×12.0%¡¢¡Ö¤ä¤äÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤¿¡×31.3%¤È¡¢·×43.3%¤ÎÊý¤¬ÉéÃ´Áý²Ã¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊÖºÑÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤¿¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿²óÅú¤Ï¡Ö¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¤¿¤¿¤á¡×63.9%¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÊª²Á¾å¾º¤Ë¤è¤ê¡¢À¸³èÈñ¤¬Áý¤¨¤¿¤¿¤á¡×55.6%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò¼Ú¤êÆþ¤ì¤¿»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¸½ºß¤ÎÊÖºÑÉéÃ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
¡ûÌó9³ä¤¬60ºÐ°Ê¹ß¤â½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÊÖºÑÍ½Äê
½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤¬½ªÎ»¤¹¤ëÍ½Äê¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö60¡Á64ºÐ¡×(21.7%)¡¢¡Ö65¡Á69ºÐ¡×(20.5%)¡¢¡Ö70¡Á74ºÐ¡×(20.5%)¤Î½ç¤ËÂ¿¤¯¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤âÊÖºÑ¤¬Â³¤¯¿Í¤¬Ìó9³ä¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬ÄêÇ¯¸å¤â½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÊÖºÑ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½Ìò»þÂå¤«¤é¤Î¼ýÆþ¸º¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ÊÖºÑ·×²è¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¡¢Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¸½ºß¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ½ªÎ»Í½ÄêÇ¯Îð¤ò¤ªÅú¤¨¤¯¤À¤µ¤¤
¡û47.0%¤¬½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¼Ú¤ê´¹¤¨¸¡Æ¤·Ð¸³¤¢¤ê
½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¸«Ä¾¤·(¼Ú¤ê´¹¤¨¤Î¸¡Æ¤)¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢47.0%¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ø¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¸½ºß¤è¤ê¤âÄã¤¤¶âÍø¤Ç¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤¬71.8%¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¼Ò²ñ¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤äÊª²Á¹â¤Ë¤è¤ë²È·×¤Î¸«Ä¾¤·¥Ë¡¼¥º¤¬¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö¤¤¤¤¤¨(½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤)¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¼êÂ³¤¤¬ÌÌÅÝ¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¤¬51.1%¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¿´ÍýÅª¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬½»Âð¥í¡¼¥ó¸«Ä¾¤·¤Î¾ãÊÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¸«Ä¾¤·(¼Ú¤ê´¹¤¨¤Î¸¡Æ¤)¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¡ûÂà¿¦¶â¤ò·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤Ë½¼¤Æ¤ë°Õ¸þ¤Ï2³ä¶¯
Ï·¸å»ñ¶â¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ëÂà¿¦¶â¤Î»È¤¤Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤Ë½¼¤Æ¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï24.1%¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×47.0%¡¢¡ÖÂà¿¦¶â¤¬½Ð¤Ê¤¤Í½Äê¡×12.0%¡¢¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×16.9%¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î50Âå°Ê¾å¤ÎÀ¤Âå¤¬¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î´°ºÑ¤è¤ê¤â¡¢Ï·¸å¤ÎÀ¸³è»ñ¶â¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
Âà¿¦¶â¤Î»È¤¤Æ»¤È¤·¤Æ¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤Ë½¼¤Æ¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«?¤Þ¤¿¤Ï½¼¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«?