TWICE・MOMO、やわらかく可憐で美しい表情を披露 「Wonjungyo」から新商品発売
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのMOMOがブランドミューズを務めるコスメブランド「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」の新商品が発売される。それに先立って、MOMOの新ビジュアルが公開された。
【写真】ピンクに囲まれ…可憐な表情を見せるTWICE・MOMO
今回の新ビジュアルでは、新商品「ベアブルームチーク」をイメージし、ブランドのメインカラーでもある、ピンクに包まれた世界観の中、花瓶やソファー、ブランケットなど、日常の中にあるアイテムを使いながら満開の花が表現された華やかな雰囲気で撮影。水彩画のようにふんわりと色づく新作チークを使って、毎日のメイク、そして日常に彩りを与えたいというメッセージを感じさせるビジュアルになっている。
撮影当日は、ポイントメイクが映えるよう「トーンアップベース N 02ライムイエロー」と「プロ パーフェクティングクッション カバー 02 21Y ライトイエロー」を使用し、透明感のある明るいベースを演出。アイメイクは、「Wデイリームードアップパレット04 クライローズ」と「アイドールスリムマスカラ」で、ナチュラルながらも華やかな目元に仕上げた。そして、チークには新商品「ベアブルームチーク 04 ピーチティー」を使用。洗練されたピンクベージュがほおにやさしく溶け込み、MOMOのやわらかく可憐で美しい表情をより魅力的に演出している。
自然なツヤと血色感を演出するリキッドチーク「ウォンジョンヨ ベアブルームチーク」とワンランク上の仕上がりに導くメイクブラシ「ウォンジョンヨ アーティストタッチブラシ」のリキッドチークブラシ「＃03」は、9月26日に発売される。
【写真】ピンクに囲まれ…可憐な表情を見せるTWICE・MOMO
今回の新ビジュアルでは、新商品「ベアブルームチーク」をイメージし、ブランドのメインカラーでもある、ピンクに包まれた世界観の中、花瓶やソファー、ブランケットなど、日常の中にあるアイテムを使いながら満開の花が表現された華やかな雰囲気で撮影。水彩画のようにふんわりと色づく新作チークを使って、毎日のメイク、そして日常に彩りを与えたいというメッセージを感じさせるビジュアルになっている。
自然なツヤと血色感を演出するリキッドチーク「ウォンジョンヨ ベアブルームチーク」とワンランク上の仕上がりに導くメイクブラシ「ウォンジョンヨ アーティストタッチブラシ」のリキッドチークブラシ「＃03」は、9月26日に発売される。