ウォンジョンヨ、『ちびまる子ちゃん』と初コラボ “プリーツスカート”イメージの限定カラーも登場
“涙袋メイク”の第一人者であるウォン・ジョンヨ氏が監修するコスメブランド「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」が、『ちびまる子ちゃん』と初めてコラボすることが決定。9月19日から数量限定で全国発売される。
【写真】かわいい！「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」ちびまる子ちゃんコラボ商品
今回のコラボでは、人気4アイテムが、なつかしく親しみのある『ちびまる子ちゃん』ならではのレトロかわいい雰囲気をまとったコラボデザインで登場する。
スキンケアアイテムからは、メイク前部分用シートパックの薬用タイプ「薬用モイストアップレディスキンパック」、ベースメイクアイテムではメイクキープ下地「アクアグルー プライマー」と、なめらかな陶器肌を演出するフェイスパウダー「エアリーフィルターパクト」がラインナップ。メイクアイテムでは、グロスのツヤ感とティントの色持ちを両立する「キャンディーグロウティント」から、コラボ限定カラー「102 ダスティーリボン」が登場。『ちびまる子ちゃん』のトレードマークでもあるプリーツスカートをイメージしたくすみレッドカラーで、秋らしいシックなメイクにも映える1本となっている。
それぞれのアイテムに『ちびまる子ちゃん』が描かれ、ピンクのチェック柄やちびまる子ちゃんに登場するキャラクターのパターン柄など、遊び心あふれるパッケージデザインになっている。
【写真】かわいい！「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」ちびまる子ちゃんコラボ商品
今回のコラボでは、人気4アイテムが、なつかしく親しみのある『ちびまる子ちゃん』ならではのレトロかわいい雰囲気をまとったコラボデザインで登場する。
スキンケアアイテムからは、メイク前部分用シートパックの薬用タイプ「薬用モイストアップレディスキンパック」、ベースメイクアイテムではメイクキープ下地「アクアグルー プライマー」と、なめらかな陶器肌を演出するフェイスパウダー「エアリーフィルターパクト」がラインナップ。メイクアイテムでは、グロスのツヤ感とティントの色持ちを両立する「キャンディーグロウティント」から、コラボ限定カラー「102 ダスティーリボン」が登場。『ちびまる子ちゃん』のトレードマークでもあるプリーツスカートをイメージしたくすみレッドカラーで、秋らしいシックなメイクにも映える1本となっている。
それぞれのアイテムに『ちびまる子ちゃん』が描かれ、ピンクのチェック柄やちびまる子ちゃんに登場するキャラクターのパターン柄など、遊び心あふれるパッケージデザインになっている。