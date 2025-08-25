水上恒司＆宮舘涼太が語る理想の“夢追い人” 『CHEER』2ショット表紙＆巻頭特集
俳優・水上恒司とSnow Manの宮舘涼太が、9月1日発売のムック『CHEER（チア） Vol.61』（宝島社）の表紙と巻頭特集に登場する。
【全身カット】かっこいい！ラフなヴィトンコーデを着こなした水上恒司
10月3日公開の映画『火喰鳥を、喰う』で共演し、エンターテインメントの世界で夢を追いかけている2人に、あこがれを抱く理想の“夢追い人”について質問。水上は「芸能界は自分ではなく、なにかしらの要因で、道半ばで諦めることも生ずる特殊な世界なので、僕はエンターテインメントの世界でそういう視点で見ている人はいないんです」とコメントしながらも、勝新太郎さんのような豪快な記者会見を開いて、エンターテイナーとしてではなく、自分自身が楽しみたいとも語っている。
一方の宮舘は「父親かな。父親の夢も背負いながら、自分もエンターテインメントの世界が好きでやっている感じです。だからこそ、いろんなことをがんばれている」と熱い想いを打ち明ける。
撮影では、着替えを終えた宮舘に「なんでも似合うね」と水上が声をかけるシーンも。撮影の合間も、仲良くおしゃべりする2人の姿があった。クールでカッコいい表情の表紙のほか、誌面に掲載されている水上と宮舘の笑顔のカットにも注目だ。
付録の「9 BOARD PINUP」には表面・裏面それぞれにB&ZAIによる縦3点×横3点＝計9点のグラビアが掲載される。
