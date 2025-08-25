Íî¸ì¶¨²ñ¡¡¿·¿¿ÂÇ¤Á5¿Í¤¬¾º¿Ê½±Ì¾ÈäÏª²ñ¸«¡¡¡ÈÀµÂ¢°ìÌç¤ÎÄ¹½÷¡É¤Ê¤Ê»Ò¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¹âºÂ¸«¤»¤ë¡×
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÍî¸ì¶¨²ñ¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¿¿ÂÇ¾º¿Ê½±Ì¾ÈäÏª²ñ¸«¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡º£½©¡¢¿¿ÂÇ¤Á¤Ë¾º¿Ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÌø²È¤ä¤Ê¤®¡Ê35¡Ë¡¢ÎÓ²È¤Ê¤Ê»Ò¡Ê43¡Ë¡¢µÈ¸¶ÇÏ¿ý¡Ê43¡Ë¡¢ÆþÁ¥ÄâÍ·µþ²þ¥áÆþÁ¥ÄâÀðÇò¡Ê¤»¤ó¤Ñ¤¯¡¦37¡Ë¡¢¶â¸¶ÄâÇÏµ×²þ¥á¶â¸¶ÄâÇÏ¹¥¡Ê40¡Ë¤Î5¿Í¡£
¡¡¤ä¤Ê¤®¤ÏËÌ³¤Æ»ÊÌ³¤Ä®½Ð¿È¤Ç¡¢»Õ¾¢¤ÏÍî¸ì¶¨²ñ²ñÄ¹¤ÎÌø²È¤µ¤ó¶¬¡Ê77¡Ë¡£¡Ö¤µ¤ó¶¬¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡È0.3¶¬¡É¤¯¤é¤¤¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ã¤ì¤òÍø¤«¤»¤Æ²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤Ê¤Ê»Ò¤ÏÎÓ²ÈÀµÂ¢¡Ê62¡Ë¤¬»Õ¾¢¤Ç¡ÈÀµÂ¢°ìÌç¤ÎÄ¹½÷¡É¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£ÀµÂ¢¤¬¡ÖÀ¼¤¬¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤ÈË«¤á¤ë¸ÄÀ¤Î¤¢¤ëÀ¼¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ëÃÏÈ¸¤¬ºÇÂç¤Î»ý¤ÁÌ£¡£¡ÖÃæ¿È¤âÉ½¤âËá¤¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¹âºÂ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÏ¿ý¤Ï2023Ç¯¤ËµÈ¸¶Ä«ÇÏ¤ØºÆÆþÌç¡£Ì¾Á°¤â»°Í·ÄâÅ·²Î¤«¤éµÈ¸¶ÇÏ¿ý¤Ø¤È²þ¤á¤¿¡£¾º¿Ê¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸µ»Õ¾¢¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤¿Â»³²Çå½þÁÊ¾Ù¤ò·Ð¤ë¤Ê¤É¡¢Ê¿¤¿¤ó¤ÊÆ»¤Î¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ä¤òÄ«ÇÏ¤¬½¦¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ë¿Ô¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¹âºÂ¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤È¿´µ¡°ìÅ¾¡¢¿¿ÂÇ¤Á¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀðÇò¤Î»Õ¾¢¤ÏÆþÁ¥ÄâÁ¥Í·¡£µþÂç½Ð¿È¤Ç¡¢Á°Ì¾¤Îµþ¤ÏÂç³Ø¤ÎÌ¾Á°¤«¤é¼è¤Ã¤¿¡£½±Ì¾¸å¤Î¹âºÂÌ¾¤Ï¡¢Âç»Õ¾¢¤ÎÆþÁ¥ÄâÀð¶¶¤µ¤ó¤¬»Ä¤·¤¿¶ç¡ÖÃã¤¬ºé¤¤¤Æ¤æ¤¦µþÇò¤¹á¤òÊü¤Ä¡×¤«¤é°úÍÑ¤·¤¿¡£¡ÖÇòÊÆ¤Î¤è¤¦¤ÊÍî¸ì¤Ç¡¢¤³¤ÎÊÆÉÔÂ¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤«¤±¤¿¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÏ¹¥¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¤¢¤ëÌ¾À×¤Ç¡¢ÅöÂå¤ÇÏ»ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£»Õ¾¢¤Î¶â¸¶ÄâÇÏÀ¸¤Ï¡Ö¤³¤Î´ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¸ÞÂåÌÜ¤Î¡Ë»Õ¾¢¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ø¥ó¥Æ¥³¤ÊÊý¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Îµ¡¤ËÇÏ¹¥¤òÌ¾¾è¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÅÁ¤ï¤ëËÜÅö¤Î¹¾¸Í¤Î¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÍî¸ì¤ò¤ä¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¡£ÇÏ¹¥¤Ï¡ÖÏ»ÂåÌÜ¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡½±Ì¾ÈäÏª¶½¹Ô¤Ï9·î21Æü¤ÎÎëËÜ±é·Ý¾ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢11·î9Æü¤Î¹ñÎ©±é·Ý¾ì¼çºÅ¤Î¶½¹Ô¡Ê¿¼Àî¹¾¸Í»ñÎÁ´Û¡Ë¤Þ¤ÇÅÔÆâ5¥«½ê¤Î²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£