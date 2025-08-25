メルカリ<4385.T>は大幅高で３日続伸している。同社は２５日、約１年前にサービスを始めた台湾版のメルカリ（美露可利）の登録者が４日時点で３０万人を突破したと発表しており、海外でのサービス浸透を評価する買いが流入している。



台湾でサービスを始めた２０２４年８月２９日から今年６月３０日の間で、最も取引量が多かったカテゴリーは「キャラクターグッズ」で全体の３割弱に上った。続く「ファッション」は１５％だった。今年２月１４日から８月１０日のキーワードの検索数では１位の「ちいかわ」をはじめキャラクターや漫画・アニメ関連のキーワードが上位５つのうち４つを占めた。



