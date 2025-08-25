テーブルに肘をついたり、時には寝転んだりしながら、右手でスマートフォンを繰るその姿は一見、暇つぶしをしているだけのようにも見える。

しかし、目線の先では、まだ見ぬ新たな物語が紡ぎ出されている。

小説をウェブやアプリで公開する、オンライン作家として活動。９月５日には、若者を中心に自身最大のヒット作となった作品「カラダ探し」の映画化第２弾「カラダ探し ＴＨＥ ＬＡＳＴ ＮＩＧＨＴ」が、橋本環奈さん主演で全国公開される。

当時流行していたケータイ小説の投稿サイトに「カラダ探し」を公開したのは、２０１１年冬。自律神経失調症を患い、「生きているか、死んでいるかもわからない」自宅療養中のことだった。

穏やかな海に臨む高浜町で生まれ育った活発な少年だったが、県立若狭東高を卒業し、社会に出るとうまくいかないことが多くなった。

最初に就職した工場では言いがかりをつけられ、先輩や同僚から無視された。退職後、介護福祉士の資格を取り、高齢者向けのデイサービスに勤務するも、施設長から嫌がらせを受け、再び退職。その後警備の仕事に就くものの、症状が悪化し、自宅療養に専念することにした。

ボーッと過ごすだけの日々。何かをしなければ、という焦りがあった。当時手元にあったのは、いわゆるガラケーだけ。そんな時、ネット上で知り合った顔も本名も知らない友人から「こういうのがあるよ。一緒にやらない？」とケータイ小説のサイトを紹介された。

わずか２年後に書籍化

投稿されていた中には、書籍化されている作品もあった。読書経験はほとんどなかったが「唯一の『武器』であるガラケーで最大限闘い、絶対に書籍化してみせる」と勝負をかけることにした。人気作品を読みあさって流行を分析。「重要なのは、最初の１行で引き込むこと。読者の感情を揺さぶることができるのは、ホラーかコメディーの２択」と定め、これまでの鬱屈（うっくつ）をぶつけるかのように、勢いで書き始めた。

「カラダ探し」は、自身３作目で、抜け出せない時間のループに陥った高校生が、真夜中の学校を舞台に幽霊と対決するストーリー。主人公が何を考え、どう行動したかを一人称視点で丁寧に書くことで、読者がより没入感を得られることを心がけた。

サイトでの公開後、まもなく人気ランキング１位となり、４か月間首位をキープ。わずか２年後の１３年には目標だった書籍化が実現し、その後マンガにもなった。２２年には、映画第１弾が公開。橋本さんら豪華俳優陣が出演すると聞いたときには思わず「本当に？」と声を上げた。

近年は小説の執筆以外にも「閉塞（へいそく）感のある田舎の価値観を変えたい」と、お化け屋敷や地元アイドルのプロデュースも手がけた。「自律神経失調症との闘いはまだ終わっていない」というが、「武器」をガラケーからスマホに代えた今も、あふれる思いが尽きることはない。（清水翔）