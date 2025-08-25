Snow Manが8月23日にタイ・バンコクで行われた『SUMMER SONIC BANGKOK 2025』に出演。阿部亮平が個人Instagramでオフショットを公開した。

【写真】阿部亮平が披露したタイのサマソニ衣装など

■日本語と英語、さらにタイ語で感謝を伝えた阿部「We had a blast!!」

阿部は「オフショット、ちょっとだけ共有するね。初フェス、楽しんできたよー！！」という日本語のメッセージ、さらに「SUMMER SONIC BANGKOK 2025,Thank you for having us！！We had a blast！！」という英語のメッセージ、そして「こんにちは」「ありがとう」という意味のタイ語も添えてオフショットを披露。

日付が入ったフィルムカメラ風ショットで、緑色のファーやラメや和柄を取り入れたゴージャスな衣装でガッツポーズする姿（1）、暗い舞台裏で見せる真剣な横顔と全身ショット（3・4）、ココナッツジュースを手にほほ笑むジャージ姿のショット（5）。

「ゴージャスで凛々しい」「スタイルよくてかっこいい」「ココナッツで阿部ちゃんの小顔が際立つ」などといった日本のファンの声だけではなく「タイに来てくれてありがとう」というタイ語の声や、英語の声も続々と到着している。

なお、向井康二の個人Instagramでは、向井の肩からひょっこり顔を出す阿部やココナッツを手にした楽屋ショットも公開されている。

■舞台裏の真剣な姿とココナッツ片手のリラックス顔のギャップにも注目

■向井の肩からひょっこり顔を出す阿部！後ろには深澤辰哉も（2枚目）