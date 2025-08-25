Snow Manの宮舘涼太＆向井康二、さらにTravis Japanの川島如恵留が、WEST.の藤井流星の個人Instagramに登場。一人ひとりとの肩組みショットが公開されている。

【写真】藤井流星と宮舘涼太・向井康二・川島如恵留の肩組み舞台裏ショットなど

■「#全員ご飯行こうって言いながら行けてない」「#早く行きたいなぁ」（藤井）

藤井は「#friend」「#鬼の時差投稿」「#全員ご飯行こうって言いながら行けてない」「#早く行きたいなぁ」などと添えて3枚の写真を披露。

オアシスの黒Tシャツを着た藤井と、ヘッドマイクを付けライダースジャケットを着た宮舘が、笑顔で肩を組むショット（1）。イヤモニを首にかけた白タンクトップの藤井と黒タンクトップの向井が肩を組んでピースするショット（2）。藤井とメガネ＆革手袋にビジュ―付き衣装をまとった川島が肩を組み、顔を寄せ合うピースショット（3）。

仲の良さが伺えるツーショットに「同期りゅせこじ尊い」「りゅせだての破壊力やばい」といった声が殺到。さらに、藤井と川島は読売テレビのドラマ『キスでふさいで、バレないで。』（2025年2月～4月）で共演しており、「キスバレの塩谷さんと溝口さんだ！」「キスバレ組美しい」と役名で歓喜する声も集まっている。

なお、藤井は過去にも向井との肩組みショットを「#同期」と添えて公開している。

■藤井と川島のツーショットには『キスバレ』ファンも歓喜（3枚目）

■金髪の藤井とニットキャップの向井の仲良し「#同期」ショット