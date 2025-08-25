Snow Manが8月23日にタイ・バンコクで行われた『SUMMER SONIC BANGKOK 2025』に出演。佐久間大介が個人Instagramでオフショットを公開した。

【写真】佐久間大介のファー和柄スパンコールMIXのサマソニ衣装など

■『SUMMER SONIC BANGKOK 2025』に出演したSnow Man

佐久間は「久々のタイ楽しかった～！タイのファンの皆さんありがとうございました！！！また逢いましょう！」というメッセージにタイ語も併記して、12枚のオフショットを披露。

金髪インナーのピンクヘアで、ピンクを基調に和柄やファー、スパンコールなどをゴージャスに取り入れたコート＆ラメのパンツの衣装をまとったキメ顔に『SUMMER SONIC』ロゴ前での全身ショットや横顔、さらに後ろ姿や自撮り姿。

楽屋前で自撮りする様子や、誰もいない会場内で佇むショット、ステージ袖での後ろ姿や横顔や、正面を向いて手すりに足をかけたポーズも。

「王子様すぎる」 「爆イケ」「髪色かっこいい」などといった日本のファンの声だけではなく「素晴らしいパフォーマンスをありがとう」というタイ語の声も届いている。

■「タイのファンの皆さんありがとうございました！！！また逢いましょう！」（佐久間）

■タイでは“バカデカココナッツ”とキュートな自撮りも