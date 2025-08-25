°åÎÅ¸½¾ì¼Â½¬¤Ø¤Î·è°Õ¿·¤¿¤Ë¡¡´Ç¸î³ØÀ¸¤Î¥¹¥Á¥åー¥Ç¥ó¥È¥Êー¥¹Ç§Äê¼°¡Ê»³·Á¡Ë
»³·ÁÂç³Ø°å³ØÉô¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¡Ö¥¹¥Á¥åー¥Ç¥ó¥È¥Êー¥¹¡×¤ÎÇ§Äê¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤Î¼Â½¬¤òÁ°¤Ë´Ç¸î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û°åÎÅ¸½¾ì¼Â½¬¤Ø¤Î·è°Õ¿·¤¿¤Ë¡¡´Ç¸î³ØÀ¸¤Î¥¹¥Á¥åー¥Ç¥ó¥È¥Êー¥¹Ç§Äê¼°¡Ê»³·Á¡Ë
¡Ö¥¹¥Á¥åー¥Ç¥ó¥È¥Êー¥¹¡×¤Ï¡¢´Ç¸î¤ò³Ø¤Ö³ØÀ¸¤¬°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤Î¼Â½¬¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢»³·ÁÂç³Ø¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤Ë¤µ¤¤¬¤±¤Æ2010Ç¯ÅÙ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç³Ø¤«¤é¤Î¤ªËÏÉÕ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç³ØÀ¸¤È»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤ë¶µ°÷¤ä´Ç¸î»ÕÁÐÊý¤Î¼«³Ð¤È°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
»³·ÁÂç³Ø°å³ØÉô¡¡´Ç¸î³Ø²Ê3Ç¯¡¡ÄÍÅÄ¿´ºÚ¤µ¤ó¡ÖÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤È¡¢¤³¤ì¤«¤éÎ×¾²¼Â½¬¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤½¤Î¿Í¤é¤·¤¤À¸³è¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤ë´Ç¸î»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¥¹¥Á¥åー¥Ç¥ó¥È¥Êー¥¹¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿´Ç¸î³ØÀ¸¤Ï¡¢Íè·î¤«¤é3¤«·î´Ö¡¢»³ÂçÉíÂ°ÉÂ±¡¤ò¤Ï¤¸¤á»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ä¥ê¥Ï¥Ó¥ê»ÜÀß¤Ç¼Â½¬¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£