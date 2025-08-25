TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が、Instagramでワールドツアーの愛知公演のミニスカ衣装オフショットを公開した。

【写真】優しく微笑む、ツアー愛知公演でのサナの姿 【写真】マカオでの「TIMA」オフショットも！

■TWICEサナ、チェヨン＆モモと色違いのミニスカ衣装

8月23日、24日に『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』の愛知公演をバンテリンドーム ナゴヤで行ったTWICE。サナはキャプションに日本語で「愛知2日目」「（1日目はちょっとホテルで撮ったやつまた上げるな）」と記し、ステージ衣装のオフショットを5枚投稿した。

1枚目はCHAEYOUNG（チェヨン）と仲良く腕を組んだ2ショット。色違いのアニマル柄の衣装が可愛らしい。2、3枚目ではMOMO（モモ）も加わり、ステージに腰掛けた3人の姿が切り取られた。モモが本公演で披露した、赤髪ボブヘアにも視線を奪われる。

そして4、5枚目は純白衣装のソロショット。薄暗い舞台裏でも、サナの美しさが輝きを放っている。5枚目では口角を上げてにっこりと優しい微笑みを浮かべた。

SNSでは「可愛すぎるよ」「すごーく美しい…」「ライブの写真嬉しい！」「インスタ更新嬉しい」「女神！」など様々な感想が起こっている。

■TWICEサナ、マカオでのステージのオフショットも！

またTWICEは8月22日、マカオで開催された音楽授賞式『2025 TME live International Music Awards』に出演。サナはこの日のオフショットもアップし、「時間は短かったけど、あなたたちに会えて本当にうれしい」と中国語でメッセージを綴った。