¸ø³«¡ª¡Ö¤³¤ì¤¬ËÜÊª¤ÎÂ´¶È¾Ú½ñ¡×¡ÄÅìÍÎÂç¸åÇÚ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬»ØÅ¦¡Ö°ËÅì»Ô¡¦ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÎÊÛÌÀ¡×Ì·½âÅÀ
¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡¢Êì¹»¤ÎÌ¾Á°¤ò±ø¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¿´¤«¤é¤½¤¦´ê¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅìÍÎÂç½Ð¿È¤ÎÂç³Ø¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÀÐÅÏÎæ»Ê»á¡Ê50¡Ë¤À¡£ÀÐÅÏ»á¤¬¶ì¸À¤òÄè¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢³ØÎòº¾¾ÎÌäÂê¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ëÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡Ê55¡Ë¡£ÀÐÅÏ»á¤ÏÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅìÍÎÂç¤Î¸åÇÚ¤À¡£Æ±ÂçË¡³ØÉô¤ÎÂ´¶È»ö¼Â¤¬¤Ê¤¤¤È¤Îµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤¹¤ë°ìÊý¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤¬¤¢¤ë¤ÈÊÛÌÀ¤¹¤ëÅÄµ×ÊÝ»á¤ÎÌ·½âÅÀ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡Ê°Ê²¼¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ÏÀÐÅÏ»á¡Ë¡£
¡ÖËÜ¿Í¤¬Ç§¤á¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÏÅìÍÎÂç¤ò½üÀÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½üÀÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ë¡¢Âç³Ø¤¬Â´¶È¾Ú½ñ¤ò¼øÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡ØÂ´¶È»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÌ¾¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡ØÂ´¶È¸å¤Ë½üÀÒ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÅìÍÎÂç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÌ·½â¤·¤Þ¤¹¡£
Ëü¤¬°ì¡¢Âç³ØÂ¦¤ÎÉÔ¼êºÝ¤Ç½üÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤éÅìÍÎÂç¤Ë¹³µÄ¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ØÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤ÏÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦Æ±µéÀ¸¤äÃÎ¿Í¤Î¾Ú¸À¤ò½¸¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢µÄ²ñ¤ÇÆ²¡¹¤È¸ø³«¤¹¤ì¤ÐºÑ¤àÏÃ¡£¤½¤ì¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¤éµ¿ÏÇ¤¬¿¼¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤ÎÀÁµá¤ÈÈ¯¹Ô¤â²ÄÇ½¡×
ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÈÀÐÅÏ»á¤¬ÅìÍÎÂç¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¡Ç90Ç¯Âå¡£ÀÐÅÏ»á¤¬Â´¶È¤Þ¤Ç¤Î¼«¿È¤Î·Ð°Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö»ä¤¬ÅìÍÎÂç¡Ê¼Ò²ñ³ØÉô¡Ë¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Î¤Ï1999Ç¯¤Ç¤¹¡£Â´¶ÈÏÀÊ¸¤ÎºîÀ®¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø£ÁÉ¾²Á¤ÏÀäÂÐ¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¡Ù¤È¹ë¸ì¤¹¤ëÅÔ»Ô¼Ò²ñ³Ø¤¬ÀìÌç¤Î¶µ¼ø¤Î¸·¤·¤¤¥¼¥ß¤Ç¡Ä¡Ä¡£¶¥ÇÏ¤ä¶¥ÎØ¤Ê¤É¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤¬ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Í¶ìÈ¬¶ì¤·¤ÆÏÀÊ¸¤ò½ñ¤¡¢¤Ê¤ó¤È¤«£ÂÉ¾²Á¤ò¤â¤é¤¤Â´¶È¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÍýÍ³¤ÏËº¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬Â´¶È¼°¤Ï·çÀÊ¡£¼°¤Ç¼øÍ¿¤µ¤ì¤ëÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÅìÍÎÂç¤Ï¡¢ÊÝ´É´ü´Ö¤ò²á¤®¤¿¤¿¤á»ä¤¬Åö»þ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Þ¤ÇÂ´¶È¾Ú½ñ¤òÍ¹Á÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬ËÜÊª¤ÎÂ´¶È¾Ú½ñ¤ÈÂç³Ø¤«¤é¤ÎÅº¤¨¾õ¤Ç¤¹¡Ê´ØÏ¢²èÁü»²¾È¡Ë¡×
¤¿¤È¤¨Â´¶È¼°¤ò·çÀÊ¤·¤Æ¤â¡¢ÅìÍÎÂç¤ÏÂ´¶È¾Ú½ñ¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤Î¤À¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢ÀìÍÑ¤Î¥Û¥ë¥À¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿Â´¶È¾Ú½ñ¤òÊ¶¼º¤¹¤ë¤ÈºÆÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·´ë¶È¤¬½¢¿¦»î¸³¤Ê¤É¤ÇÄó½Ð¤òµá¤á¤ëÂ´¶È¾ÚÌÀ½ñ¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅÄµ×ÊÝ»á¤ä»ä¤¬ºßÀÒ¤·¤¿¡Ç90Ç¯Âå¤Ï¡¢Âç³Ø¤ÎÁë¸ý¤Ë¹Ô¤±¤Ð30Ê¬¤Û¤É¤ÇÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤ÎÀÁµá¤ÈÈ¯¹Ô¤â²ÄÇ½¡£¤¿¤È¤¨ÅÄµ×ÊÝ»á¤ËÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤ÌÀ³Î¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢Áë¸ý¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÂ´¶È¾ÚÌÀ½ñ¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖÉÔ¿¿ÌÌÌÜ¤Ê³ØÀ¸¤Ç¡×
ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î½üÀÒ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍ×°ø¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÈÈºá¹Ô°Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÄ¨²ü¡¢³ØÈñÌ¤Ç¼¡¢Æâ¿½½ñµ¶Â¤¤Ê¤ÉÆþ³Ø»þ¤Îµõµ¶¿½ÀÁ¡Ä¡Ä¡£ÀÐÅÏ»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÈÈºá¹Ô°Ù¤ä½ñÎà¤Îµ¶Â¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ç¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜ¿Í¤âÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç³ØÈñÌ¤Ç¼¤â¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÄ¹´ü¤ÎÌµÃÇ·çÀÊ¤Ë¤è¤ë½¤³ØÊü´þ¤Ç¤¹¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤â²ñ¸«¤Ç¡ØÉÔ¿¿ÌÌÌÜ¤Ê³ØÀ¸¤Ç¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡ÊÂç³Ø¤Ë¡ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÄÌ³Ø¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££²Ç¯¡¢£³Ç¯¤ÈÍú½¤ÅÐÏ¿¤ò¤»¤º¡¢Âç³Ø¤«¤é½¤³ØÊü´þ¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ïº£ÅÙ¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö°ËÅì»Ô¤ÎµÄÄ¹¤ÈÉûµÄÄ¹¤ËÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò¸«¤»¤¿¡ÊÅÄµ×ÊÝ»á¤Ë¤è¤ë¤È19.2ÉÃ´Ö¡Ë¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ú¤¯¤Ë°ú¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¤¿Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡Ø´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÈó¤òÇ§¤á¼¿¦¤·ºÆ½ÐÇÏ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»ÔÌ±¤¬¡Ø·é¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±ºÆÁª¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÏÂ´¶È¾Ú½ñ¤ÎÄó½Ð¤òµñ¤ß¡¢Û£Ëæ¤ÊÀâÌÀ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÌäÂê¤¬¤³¤¸¤ì¤ë¤È¡¢»Ù»ý¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥½¥Ã¥Ý¤ò¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â½üÀÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Â´¶È¾Ú½ñ¤Ï¤¢¤ë¤¬¸ø³«¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¶ì¤·¤¤¼çÄ¥¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
Æ±Áë¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤«¤é¤âÌ·½âÅÀ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÅÄµ×ÊÝ»á¡£³ØÎòº¾¾ÎÌäÂê¤Ï¡¢Í°õµ¶Â¤»äÊ¸½ñÅù¹Ô»È¤Îµ¿¤¤¤Ç·º»ö¹ðÁÊ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£