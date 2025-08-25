14時の日経平均は136円高の4万2769円、ＳＢＧが87.11円押し上げ 14時の日経平均は136円高の4万2769円、ＳＢＧが87.11円押し上げ

25日14時現在の日経平均株価は前週末比136.59円（0.32％）高の4万2769.88円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は820、値下がりは738、変わらずは59。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を87.11円押し上げている。次いでリクルート <6098>が37.68円、アドテスト <6857>が29.71円、信越化 <4063>が19.75円、ファナック <6954>が18.57円と続く。



マイナス寄与度は29.85円の押し下げでテルモ <4543>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が25.32円、ＫＤＤＩ <9433>が24.11円、バンナムＨＤ <7832>が15.4円、セコム <9735>が9.86円と続いている。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、鉄鋼、サービス、ゴム製品と続く。値下がり上位には倉庫・運輸、電気・ガス、空運が並んでいる。



※14時0分6秒時点



株探ニュース

