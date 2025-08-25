ニューヨーク・マンハッタンの通りで売られる「ラブブ」の模造品＝７月２２日/David Dee Delgado/Reuters

（ＣＮＮ）多くの「ラブブ」ファンと同様、ジョセリン・チャモロさん（２８）もこの熱狂にはうんざりしている。

３０ドル（約４５００円）もするいたずらっ子の顔をした人形を買うために夜通し並んだり、転売屋に１００ドルも大金を払ったりすることに魅力を感じなくなってしまったのだ。フロリダ州レイクランドのガソリンスタンドで、模造品のラブブ（通称ラフフ）が２０ドルで売られているのを見た時、チャモロさんは迷わず購入した。

本物のラブブと同じように、この人形もブラインドボックスに入っていた。つまり、購入者はどの人形が手に入るか分からない。

ラブブの製造元である中国玩具メーカー、ポップマートの勢いに陰りはないようだ。２０２５年の売上高は３００億人民元（約６１７０億円）を上回るとみられる。同社が８月に発表した半期報告書によると、南北米大陸だけでも売上高は前年比１０００％あまり急増した。世界全体では、今年上半期のラブブ単体の売上高は６６８％増だった。

ラブブの人気は急速に高まったが、急減する可能性もある。ラブブが品薄状態にあるうえ、２０〜４０ドルという価格設定が消費者の代替品探しに拍車をかけているのだ。

さらに意外なことに、ラフフを持つ人々は模造品であることを隠そうとしない。

チャモロさんのラフフは本物のラブブよりも小さく、手や顔の色合いも異なるかもしれない。しかし、手のひらサイズのこの人形は、驚くほど話題になった本物と同じ、いたずらっ子の笑顔を浮かべ柔らかな毛に覆われている。

「私の小さなモンスターは本物ではないけど、それでも彼なりの可愛らしさがある」とチャモロさんは話す。

ポップマートの法的書類によると、同社は少なくとも世界的には１６年、米国では１９年に「ラブブ」の商標登録を行っている。そして中国はラフフの取り締まりを行っており、税関職員は大量の模造品を押収している。

ポップマートの米国法人は最近、ラブブの模造品を販売したとしてカリフォルニア州のセブン―イレブンを提訴した。投資調査会社モーニングスターのアナリストは、模造品をめぐりポップマートから提訴される企業は増えかねないとする一方で、ポップマートが生産量を増やすにつれ偽造品も減少する可能性があるとの見方を示している。