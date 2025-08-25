文化放送の人気番組「くにまる食堂」（月〜木曜前9・00）が9月末で終了することが25日、分かった。同日の放送でパーソナリティーのフリーアナウンサー・野村邦丸（68）が発表した。

オープニングトークで野村アナは「実を言いますとくにまる食堂、丸3年くらいやったんですか？2時間バージョンも含めて。3年半やったと。9月でおしまいです」と発表。「私的に言うと、ずっと午前中の文化放送の朝ワイドをやって20何年間ですか。やっと卒業」と晴れやかな声で伝えた。

月曜パートナーのカンニング竹山が「そんなあっさりでいいんですか？ 20数年間もやられてたのに」と驚いたものの、野村アナは「卒業ということで、9月いっぱいでくにまる食堂は終わりということになります。ご愛聴いただきまして本当にありがとうございました」とリスナーに感謝した。

また、野村アナは今後、日曜午後1時〜4時の枠で新番組を担当することを明かした。

野村アナは2002年放送開始の「野村邦丸のごきげん！二重丸◎」を皮切りに「くにまるワイドごぜんさま〜」「くにまるジャパン」「くにまるジャパン極」「くにまる食堂」と番組タイトルを変えながらも、23年にわたって同局午前の顔を務めてきた。