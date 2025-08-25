äªÈþÏÂ»Ò¡Ê31¡Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¨¤Ã¤°¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡ÖÅ·¤¬ÆóÊª¤òÍ¿¤¨¤¿¡ª¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎäªÈþÏÂ»Ò¡Ê31¡Ë¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ç¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¡£¡Ö¤¨¤Ã¤°¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡ÖÅ·¤¬ÆóÊª¤òÍ¿¤¨¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¤°¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ÈÏÃÂê¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2025Ç¯8·î15Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥µ¥ë¥Ç¡¼¥Ë¥ãÅç¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿äª¡£³¤¤ÇÎ©¤Á±Ë¤®¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡24Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËèÆü¥Ñ¥¹¥¿¿©¤Ù¤Æ³¤¤Ç¤×¤«¤×¤«¤·¤Æ¡¢¥Ó¡¼¥Á¤Ç¥´¥í¥´¥í¤·¤Æ¤¿¹¬¤»¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢´®Ç½¤·¤¿¸½ÃÏ¤Î¿©»ö¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡äª¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÌ¤¤À¤ËÈþÏÂ»Ò¤Î¿åÃå»Ñ¤¬ÇÒ¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤À¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¡¼¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë