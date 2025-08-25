40・50代コーデに合う「カジュアル服」→【niko and ...】にあったーーーッ！

カジュアルコーデがしっくりこなくなってきた……。そんなミドル世代に似合うアイテムを【niko and ...（ニコアンド）】で発見。今回は、デニムジレやイージーパンツなど、40・50代に似合いそうな「カジュアル服」をピックアップしてお届け。40代のママスタッフRena@FNKさんの着こなし術も参考に、周りと差がつく大人っぽカジュアルコーデを楽しんで。

デニムジレを投入して垢抜けワンピコーデ

【niko and ...】「2WAY OVER CAMISOLE」\8,500（税込）

世界的にビッグトレンドのデニムアイテム。フレアシルエットがフェミニンなムードを醸し出すniko and ...のデニムベストは、ミニドレスとしても着用できる前後2WAY仕様。ブラウンワンピにレイヤードすれば、トレンド感たっぷりの着こなしに。単調になりがちなワンピコーデも、一気に今っぽく垢抜けた印象に仕上がりそうです。

プラムカラーを主役に、配色のセンスが光るパンツコーデ

【niko and ...】「DRYクシュイージーパンツ」\5,000（税込）

ストンと落ち感のある素材で美シルエットを演出し、ラフになりすぎない大人カジュアルを楽しめそうなパンツ。こっくり深みのあるプラムカラーは、派手見えしすぎず地味見えしないスタイルを目指すミドル世代の強い味方になりそう。パンツ以外はシックなモノトーンカラーでまとめて、配色のセンスが光るコーデを目指して。

一癖デニムで垢抜け！ 大人に似合うカジュアルコーデ

【niko and ...】「LOOSE WIDE DENIM」\8,500（税込）

ゆるっと穿けるワイドシルエットで、こなれ感のある着こなしを楽しめるジーンズ。上下ダブル使いできる仕様になっているウエストベルトがアクセントになり、カジュアルなデニムスタイルもおしゃれに垢抜けそう。シャツを合わせてきちんと感をプラスすれば、大人に似合うキレイめカジュアルコーデが完成。

ビッグシルエットシャツでゆるっとカジュアル

【niko and ...】「【竹下玲奈×NAVYS】コラボ BIGシャツチュニック」\7,000（税込）

ビッグシルエットのシャツは、カジュアルな中にもきちんと感を備えたい大人コーデの強い味方に。ボリューム感のある袖や、胸元 & 背中のロゴ刺繍もおしゃれ見えをサポート。スカートを合わせてフェミニンな要素をプラス、仕上げにキャップをかぶれば、ゆるっとカジュアルスタイルが完成。

