女優尾マーゴット・ロビー(35)が、母親になれて最高と宣言している。昨年10月に映画プロデューサーの夫トム・アッカーリーとの間に初めての子供（男の子）を出産、新米親としての生活について明かした。



「エンターテインメント・トゥナイト」のインタビューでマーゴットは「子供がいる人に説明しようとしても、彼らはわかっているからその必要がない。そして子供がいない人にはその説明がとても退屈に聞こえるもの」「要するに『最高です』ってこと」と語る。



2016年に結婚したマーゴットとトムだが、息子の名前や誕生に関する詳細は明かしておらず、公に漏れないよう意図的に努力していたとされている。



また子供が出来て以来、マーゴットらは自宅で家族時間を楽しんでいるそうである関係者はピープル誌に「妊娠するまでの期間も長く、実際に赤ちゃんが生まれたことがほとんど信じられないくらいでした」「親としての役割に慣れてきたところです。彼らは家派なので、家族として息子と自宅で過ごす時間は本当に素晴らしいものです。本当に幸せそうですよ」と話していた。



そんなマーゴットは以前、トムと出会う前の自分は「究極のシングル女性」で「恋愛という考え方に吐き気がする」方だったものの、長い間友人だったトムとの関係がスタートし、「私たちが一緒になるのは当然」「これは本当に理がかなっている」と心境が180度変化したことを明かしていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）