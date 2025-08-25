¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¥é¥ó¥×¥Æ¥£¡¡¥é¥ó¥×¥Æ¥£¤Î¸ø¼°Instagram

ÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¤ÎÆ±Î½DF¤Ïº£²Æ¥Ö¥é¥¤¥È¥óÂàÃÄ¤Î²ÄÇ½À­¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ë¥³¥í¡¦¥·¥é»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë24ºÐ¤Î¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½DF¥¿¥¤¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥ó¥×¥Æ¥£¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê°ÜÀÒ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¥é¥ó¥×¥Æ¥£¤Ï2019Ç¯10·î¤ËÆ±¥¯¥é¥Ö¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯¤Î19-20¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÇÄê°ÌÃÖ¤òÄÏ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤º¡¢2020Ç¯1·î¤Ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ç¤Ï²ÃÆþ°Ê¹ß¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòµ¨¤â¸ø¼°Àï20»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ3¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£

¤½¤ó¤Ê¥é¥ó¥×¥Æ¥£¤Ë¥»¥ê¥¨A¹Ô¤­¤Î²ÄÇ½À­¤¬Éâ¾å¡£Æ±»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥é¥ó¥×¥Æ¥£¤Ï¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê²ÃÆþ¤ËÁ°¸þ¤­¤Ç¤¹¤Ç¤Ë2030Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥é¥ó¥×¥Æ¥£¤È¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Î¥¯¥é¥Ö´Ö¸ò¾Ä¤Ï·ÑÂ³Ãæ¤Ç¡¢Æ±Áª¼ê¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Ê£¿ô¥¯¥é¥Ö¤ä¥È¥ë¥³¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ç¤â¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤­¤¿¥é¥ó¥×¥Æ¥£¤À¤¬²Ì¤¿¤·¤Æº£²ÆÂàÃÄ¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£