»°ãø·°Æ±Î½DF¤Ïº£²Æ¥Ö¥é¥¤¥È¥óÂàÃÄ¤«¡¡24ºÐDF¥é¥ó¥×¥Æ¥£¤Ï¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤È¸Ä¿Í¹ç°Õ¤Ø
ÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¤ÎÆ±Î½DF¤Ïº£²Æ¥Ö¥é¥¤¥È¥óÂàÃÄ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ë¥³¥í¡¦¥·¥é»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë24ºÐ¤Î¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½DF¥¿¥¤¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥ó¥×¥Æ¥£¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê°ÜÀÒ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¥é¥ó¥×¥Æ¥£¤Ï2019Ç¯10·î¤ËÆ±¥¯¥é¥Ö¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯¤Î19-20¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÇÄê°ÌÃÖ¤òÄÏ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢2020Ç¯1·î¤Ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ç¤Ï²ÃÆþ°Ê¹ß¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòµ¨¤â¸ø¼°Àï20»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ3¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ç¤â¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¥é¥ó¥×¥Æ¥£¤À¤¬²Ì¤¿¤·¤Æº£²ÆÂàÃÄ¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÅÁÀâ¤Ë...#»°ãø·°— U-NEXT¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë (@UNEXT_football) August 24, 2025
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè2Àá#¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó v #¥Ö¥é¥¤¥È¥ó
https://t.co/JacxfsViXy pic.twitter.com/qgDypOrPcM