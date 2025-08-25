竹中工務店、NTTドコモビジネス、アスラテックは8月25日、空間IDを活用した建設現場のロボット運用システム「ロボットナビゲーションシステム」を開発したことを発表した。空間IDとは、経済産業省などが策定を進めているデータ規格。3次元空間を立方体（ボクセル）に分割し、各ボクセルに固有のIDを割り当てることで地球上のあらゆる位置を特定できる仕組み。



このシステムは、NTTドコモビジネスが展開する建設現場の作業間調整を支援するサービス「tateras（タテラス）作業間調整」と、空間IDの3次元位置情報を組み合わせることで、建設現場内におけるロボットの自律移動を可能とする。



これにより、巡回ロボットなどの高精度なルート設定を可能にし、ロボット運用に必要な手間とコストが削減でき、労働力不足の解消や生産性の向上にも貢献するという。



