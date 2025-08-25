ロエベが2025年秋冬キャンペーンを発表。アルバース夫妻の精神とポートレートに映る「個」のスクラップブック
ロエベが発表した2025年秋冬キャンペーンは、「アイデアのスクラップブック」というコレクションテーマを引き継ぎ、クラフトとアートの交差点に新たな物語を描き出します。今回のコラボレーションはジョセフ＆アニ・アルバース財団。ジョセフ・アルバースの代表作《Homage to the Square》の色彩実験と、アニ・アルバースが糸を通じて追求した織物の詩情からインスピレーションを得て、質感豊かなウエアやアクセサリーを展開します。
Courtesy of LOEWE
撮影を手がけたのは写真家アルノー・ラジュニ。すべてをポートレートとして捉え、俳優のジアン・チーミン、レスリー・マンヴィル、フェリックス・カメラー、ラフィー・キャシディといった多彩な面々を収めました。クローズアップとフルショットの対比は、前クリエイティブ ディレクター、ジョナサン・アンダーソンのラストコレクションを纏う人物像を通じて、「感受性のスクラップブック」としてのキャンペーンに命を吹き込んでいます。
Courtesy of LOEWE
ヴィジュアルに映るのは、アルバース夫妻の芸術観を反映したコートや、シグネチャーバッグ「パズル」「アマソナ」「フラメンコ」など。手仕事の細部を観察できるポートレートは、ブランドの哲学である“クラフトとクリエイティビティの同居”を視覚化します。さらに「コラージュ サングラス」や「シールドマスク サングラス」などのアクセサリーが造形的なオーラを添え、写真全体の完成度を高めています。
Courtesy of LOEWE
ロエベのキャンペーンはここ数年、俳優やアーティストを起用した強靭なビジュアルナラティブを通して、ブランドの世界観を織り上げてきました。2025年秋冬は、その系譜の中でも「ポートレート」という手法で人間の個性や感情を写し出し、クラフトが持つ普遍的な力を再確認させるものとなっています。
Courtesy of LOEWE
さらにロエベは今回、アルバース財団と非営利団体「Le Korsa（ル・コルサ）」の活動を支援。セネガル・タンバクンダにおける女性のためのコミュニティセンター「Les Foyers de Tambacounda」で展開される裁縫集団「Sutura」やアートプログラム、リサイクルプロジェクトを後押しし、クラフトを社会的実践へと昇華させています。
Courtesy of LOEWE
芸術とクラフト、個性とコミュニティ――その交錯を可視化する2025年秋冬キャンペーンは、ロエベのフィロソフィーを静かに、しかし力強く映し出しています。
#LOEWE
#LOEWEFW25
お問い合わせ：
ロエベ ジャパン クライアントサービス
03-6215-6116
www.loewe.com
Courtesy of LOEWE
Courtesy of LOEWE
Courtesy of LOEWE
Courtesy of LOEWE
