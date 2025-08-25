宇内梨沙アナ、TBS退社を後押しした人物とは キャリアプランへの悩みも赤裸々告白
【モデルプレス＝2025/08/25】フリーアナウンサーの宇内梨沙が、24日放送のフジテレビ系バラエティー番組『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜よる12時55分〜）に出演。日々の葛藤を告白した。
【写真】宇内アナ、TBS退社を後押しした人物と2ショット
2025年3月にTBSテレビを退社し、フリーとなった宇内アナ。元々「しっかり自分に内省的なタイプ」だといい、それゆえ「いろんな『べき』を自分に与えすぎていて、周りがそこまで求めていなくても、自分にストレスを与えてしまっていた」とアナウンサーとしての理想的な姿に縛られて、長らくストレスを抱えていたと明かした。
さらに、周囲の人や環境に影響を受けやすく、気を遣ってしまうタイプでもあるそうで、「人からどう思われるかとか、人がどう考えてるかをすごく気にして生きてしまっていたからこそ、自分で決めるっていうことにためらいを感じる」と自分で決断ができないタイプなのだという。そのため「退社も夫に『もうやめなさい』って言ってもらって…」と退社も夫から背中を押されてのことだったと振り返った。
また、宇内アナは「どこまで自分がやりたいことをやるか、家族を作る、家族を大切にするっていう方にシフトするかをすごく悩んでいて」とキャリアを優先するか、家庭を大切にするか、今後の人生設計に現在悩んでいると告白。「今年は退社した年なので頑張るにしても、来年はそろそろ考えなくてはなと思っている」と決断のタイムリミットを感じていると正直な気持ちを吐露した。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
◆宇内梨沙アナ、真面目で繊細な一面明かす
◆宇内梨沙アナ、人生設計の悩み明かす
