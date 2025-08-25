若槻千夏、ミニ丈アイドル衣装でのダンス動画が話題「可愛すぎてびっくり」「現役でいける」
【モデルプレス＝2025/08/25】タレントの若槻千夏が24日、自身のInstagramを更新。23日に国立代々木競技場 第一体育館にて開催された音楽イベント『LOVE IT! ROCK 2025』で披露したアイドル衣装でダンスした動画を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】41歳若槻千夏、衝撃のアイドル衣装姿
若槻は「ラヴィット！ロック2025！ありがとうございました」とイベント出演を報告。「超ときめき◆宣伝部と超ときめき◆ラヴィット！宣伝部やりました」（※◆は正しくは「ハート」）とコメントしながら、オレンジのミニ丈アイドル衣装で超ときめき◆宣伝部の人気曲「最上級にかわいいの！」を軽快に踊る姿を投稿した。ダンスについては「ダンスが令和で大変だったけど がんばりました」とコメントし、「また思い出写真もらったら載せます」と告知している。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎてびっくり」「現役でいける」「アイドル衣装似合ってる」「一瞬誰かと思いました」「ダンス上手」「美貌が昔と全然変わらないのすごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
