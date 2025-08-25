ÂçÂô¤¢¤«¤Í¡Ê40¡Ë¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡Ö¥×¡¼¥ë¤ÇÍ·¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÂô¤¢¤«¤Í¡Ê40¡Ë¤¬¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç¥×¡¼¥ë¤òËþµÊ¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÂô¤¢¤«¤Í¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊÌ¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2009Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡Ê48¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢14ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¢9ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¢6ºÐ¤Î¼¡½÷¤ÎÊì¤È¤·¤Æ°é»ù¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÂô¡£Instagram¤Ç¤Ï²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ç¤Î¥×¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥¦¥¨¥¹¥È¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿Áõ¤¤¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤òËþµÊ¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÙ¡¹È¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯2·î¤Ë¤Ï¥á¥¤¥¯Æ°²è¤òÈäÏª¡ª¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤â¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡ÖÈ©¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡8·î24Æü¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡ÖÀèÆü¡¢¥×¡¼¥ë¤ÇÍ·¤Ó¤Þ¤·¤¿ ¤¹¤´¤¯´¨¤¯¤Æ3Ê¬¤Ç½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¡¢²¿»þ´Ö¤Ç¤âÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤¡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç±Ë¤°ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë