¥×ー¥ë¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿½÷»ù¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤Î52ºÐ²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡¡ÊÌ¤Î½÷»ù¤ËÊú¤¤Ä¤¤¤¿ÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¡Ú²¬»³¡Û
²¬»³¸©Áí¼Ò»Ô¤Î¥×ー¥ë¤Ç10ºÐÌ¤Ëþ¤Î½÷»ù¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê52¡Ë¤¬ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï7·î27Æü¡¢Áí¼Ò»ÔÆâ¤Î¥×ー¥ë¤Ç¡¢Í·¤ó¤Ç¤¤¤¿10ºÐÌ¤Ëþ¤Î½÷»ù¤Î¸å¤í¤«¤éÊú¤¤Ä¤¡¢ÂÎ¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË¤Ï8·î3Æü¡¢Áí¼Ò»ÔÆâ¤Î¥×ー¥ë¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿½÷»ù¤Î¸å¤í¤«¤é¶á¤Å¤¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢Ä¥¤ê¹þ¤ßÃæ¤Î·Ù»¡´±¤Ë¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢·Ù»¡¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤éº£²ó¤ÎÍÆµ¿¤òÆÃÄê¤·¡¢ÃË¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÃË¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¤·¤¿µ²±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£