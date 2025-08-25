3ºÐ½÷»ù¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó6³¬¤«¤éÅ¾Íî¤·»àË´¡¡¹â¤µ1.2m¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤Îºô¤ò¼«ÎÏ¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤«¡¡Ê¡²¬»Ô
¤¤Î¤¦¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç3ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬6³¬¤«¤éÅ¾Íî¤·¤Æ»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Âð¤Ë¤¢¤ë¹â¤µ1.2¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤Îºô¤ò¼«ÎÏ¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¡¢Å¾Íî¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Î¤¦¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¡¢Ê¡²¬»ÔÁáÎÉ¶è¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢6³¬¤Ë½»¤àÃÝÆâÈþ½ï¤Á¤ã¤ó¡Ê3¡Ë¤¬¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Î²°º¬¤Î¾å¤ËÅ¾Íî¤·¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åö»þ¡¢Î¾¿Æ¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èþ½ï¤Á¤ã¤ó¤Ï1¿Í¤ÇÊÌ¤ÎÉô²°¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Èþ½ï¤Á¤ã¤ó¤¬Áë¤Î¸°¤ò³«¤±¤Æ¡¢¹â¤µ¤ª¤è¤½1.2¥á¡¼¥È¥ë¤Îºô¤ò¼«ÎÏ¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¡¢Å¾Íî¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
