【MLB】パドレス 2-8 ドジャース（8月24日・日本時間25日／サンディエゴ）

【映像】相棒に“破顔” 出迎える由伸（実際の様子）

ドジャース先発の山本由伸投手とコンビを組んだラッシングが、勝ち越しの3ランホームランを放ちベンチが沸き立った。

2-2の同点で迎えた7回表、ドジャースは1死一、二塁と勝ち越しのチャンスを作った。そこで打席に入ったのは、ルーキーキャッチャーのラッシング。なんとか後ろにつなぎたい場面で、フルカウントからの変化球を強振。打球はライトスタンドへ飛び込む値千金の第2号勝ち越し3ランホームランとなった。

ベンチは大盛りあがりで、大仕事をやってのけたラッシングをお出迎え。大事な首位攻防戦ということもあってか、いつも以上に力強いハイタッチが次々と交わされていた。バッテリーを組んだ山本由伸投手もベンチの最前列で立ち上がり拍手、その後満面の笑みで頼もしい相棒を迎え入れた。

視聴者のコメント欄でも「由伸のために」「にんまり山本」「山本ニコニコ」「山本に勝利を！」「神様佛様 ラッシング様様」「最高の由伸の女房」「山本助けたなラッシング！ナイス」「神様佛様 ラッシング様様」「この展開は読めんw」「ドジャースのヒーローや」などと盛り上がった。

ラッシングは、チーム期待の有望株ながらここまで打率1割台と結果を残せていなかったが、この大一番で勝ち越し3ラン。キャッチャーとしても山本をはじめとした投手陣を巧みに操縦し、強力パドレス打線を序盤の2失点に抑え、勝利に大きく貢献した。

ドジャースには強打のスミスが正捕手に君臨しているが、現在の野球では捕手を併用するのが主流。ラッシングも頼れる控え捕手として、ここから先の終盤戦でもチームを勝利に導くことが期待される。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）