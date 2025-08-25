¼¯»ùÅç¡¦Ä¹ÅçÄ®¤Ç½»Âð²ÐºÒ 2¿Í¤Î°äÂÎÈ¯¸«¡¡20Âå¤ÎºÊ¤È¼¡½÷¤ÈÏ¢Íí¼è¤ì¤º
¼¯»ùÅç¸©Ä¹ÅçÄ®¤Ç¤±¤µ¡¢½»Âð²ÐºÒ¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à20Âå¤ÎºÊ¤ÈÌ¤½¢³Ø»ù¤ÎÌ¼¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼¯»ùÅç¸©Ä¹ÅçÄ®¤Ç¤¤ç¤¦¸áÁ°5»þÈ¾¤¹¤®¡¢²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢²ñ¼Ò°÷¡¦¾å¿ð´ì¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤ÎÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é2¿Í¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾å¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î²È¤ËºÊ¤ÈÌ¤½¢³Ø»ù¤Î»Ò¤É¤â3¿Í¤Î5¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤¹¡£
¾å¤µ¤ó¤ÈÄ¹ÃË¡¢Ä¹½÷¤ÏÆ¨¤²¤ÆÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¡¢20Âå¤ÎºÊ¤È°ìÈÖÍÄ¤¤¼¡½÷¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
