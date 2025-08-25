幼稚園から私立に通わせたい！「年収1000万円世帯」で現実的にやっていけるのでしょうか？

私立幼稚園にかかる費用の実態は？

子どもにより良い教育を受けさせたいと考える家庭では、幼稚園選びも慎重になるもの。特に私立幼稚園は教育内容が多様で、英語や音楽、モンテッソーリ教育など、個性に応じた選択肢があるのが魅力です。ただし、その分費用は高くなりがちです。

文部科学省の令和5年度子供の学習費調査によると、私立幼稚園の年間平均費用は約35万円、公立の約18.5万円と比べて約1.9倍です。これには授業料のほか、給食費、行事費、教材費などが含まれます。月額に換算すると3万円～4万円程度が一般的ですが、園や活動内容によっては月額10万円を超える場合もあります。

現在、幼児教育・保育の無償化制度があり、3歳から5歳の保育料は月額2万5700円を上限に支給されます。ただし、給食費や教材費、行事費などは無償化の対象外であるため、全額無料になるわけではありません。無償化の恩恵を受けつつも、補助対象外の費用には注意が必要です。



幼稚園から大学までの教育費の全体像

幼稚園だけでなく、その先の教育費まで含めて考えることが、現実的な判断には不可欠です。たとえば、幼稚園から大学までをすべて私立に通わせた場合、1人あたりの教育費はおおよそ2000万円から2500万円とされています。

同調査での内訳を見てみると、私立小学校の年間費用は約183万円、私立中学校は約156万円、私立高校は約103万円です。大学は私立文系で年間約130万円、理系や医学部であればさらに高額になる傾向があります。これらをトータルで見積もると、子どもが複数いる家庭ではその負担感は非常に大きくなるでしょう。

つまり、私立幼稚園はあくまでスタート地点であり、その後の進路によって教育費総額は大きく変動します。幼稚園だけで判断するのではなく、将来的な進学の方針も見据えた計画が求められます。



年収1000万円世帯の家計における教育費負担は？

「年収1000万円」と聞くと、裕福なイメージを持たれがちですが、実際には手取りが約750万円～800万円にとどまるケースが一般的です。住民税や所得税、社会保険料などの控除に加え、都心部に住んでいる家庭では住宅費や生活費も高くなりやすいため、「余裕がある」とは言い切れません。

教育費が家計を圧迫する最大の要因になりやすいのが現実です。たとえば私立幼稚園に月5万円かかると仮定すれば、年間で約60万円。これを大学卒業まで続けると、年間の教育費負担が手取り収入の10～20%程度に達する場合もあります。

しかし、支出の優先順位を整理し、外食や娯楽費を見直す、学資保険やつみたてNISAなどで将来の学費を早めに準備するといった工夫をすれば、十分にやっていける世帯でもあります。特に、無償化制度の利用や自治体の補助金制度など、公的支援を積極的に活用することで負担を軽減することが可能です。



年収1000万円世帯であれば、私立幼稚園からスタートも可能

年収1000万円世帯でも、私立幼稚園への通園は十分に可能です。ただし、幼稚園以降の教育費も含めた長期的な視点での家計計画が必要です。無償化制度や補助金を上手に活用し、学資保険や積立も活用して、無理のない教育プランを立てましょう。



出典

文部科学省 令和５年度子供の学習費調査

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー