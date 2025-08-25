¡ÖÃÍÃÊ¤¬¡Ä¡×AKB¥ì¥¸¥§¥ó¥Éà·å°ã¤¤¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥ê¡¼áM¥¹¥Æ½Ð±é¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÃØ³¡Ö¥ô¥¡¥ó¥¯¥ê»÷¹ç¤¦¤ï¤Í¤¨¡×¡Ö¤ªÂ·¤¤¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¥ô¥¡¥ó¥¯¥ê¤Ä¤±¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤µ¤¹¤¬¤À¤ï¡×
¾®Åè¤È»Ø¸¶¤Î¼ª¤Ëµ±¤¯¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥ê¡¼
¡¡AKB48¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬22ÆüÊüÁ÷¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë½Ð±é¡£¤½¤ÎºÝÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËM¥¹¥Æ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È8Ç¯¤Ö¤ê¡©76²óÌÜ¡©¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î¾®ÅèÍÛºÚ¡£
¡¡¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤ÈÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¾®Åè¤È»Ø¸¶¤Î¼ª¤Ë¤Ï¿äÄê100Ëü±ß±Û¤¨¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Ô¥¢¥¹¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤¸¤Ï¤ë¤È¤µ¤Ã¤·¡¼¥ô¥¡¥ó¥¯¥ê¤Ä¤±¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤µ¤¹¤¬¤À¤ï¡×¡ÖÃÍÃÊÄ´¤Ù¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ï¡×¡Ö¥ô¥¡¥ó¥¯¥ê»÷¹ç¤¦¤ï¤Í¤¨¡×¡Ö¤³¤¸¤Ï¤ë¤È¤µ¤Ã¤·¡¼¥ô¥¡¥ó¥¯¥ê¤Î¥®¥è¥·¥§¤À♡¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤¸¤Ï¤ë¤È¤µ¤Ã¤·¡¼¤Î¥Ô¥¢¥¹¤ªÂ·¤¤¡©¥µ¥é¥Ã¤È¥ô¥¡¥ó¥¯¥ê¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£