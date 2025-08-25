¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤è¤ê²Ä°¦¤¤¡×¿·º§¤ÎäªÈþÏÂ»Òà¤±¤·¤«¤é¤óá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÇ¯¼è¤ì¤Ð¼è¤ë¤Û¤ÉÌ¥ÎÏÅª¤Ë¡×¡Ö¥á¥í¥á¥í¤Ç¤¹¡×
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç³«Êü´¶ËþºÜ¥·¥ç¥Ã¥ÈÏ¢È¯
¡¡º£Ç¯3·î¤Ë°ìÈÌ¿ÍÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¤¿½÷Í¥¤ÎäªÈþÏÂ»Ò(31)¤¬¿·º§¤Î¹¬¤»¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËèÆü¥Ñ¥¹¥¿¿©¤Ù¤Æ³¤¤Ç¤×¤«¤×¤«¤·¤Æ¥Ó¡¼¥Á¤Ç¥´¥í¥´¥í¤·¤Æ¤¿¹¬¤»¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥µ¥ë¥Ç¡¼¥Ë¥ãÅç¤ÇµÙ²Ë¤ò¼è¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤ªÞ¯Íî¤Ê¥«¥Õ¥§¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤À¤ê¡¢ÍÎ¾å¤ÎÁ¥Í·¤Ó¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡Ä¡£ÃÏÃæ³¤¤ÎÈþ¤·¤¤³¤¤È¼«Á³¤òËþµÊ¤·¡¢Æü¾Æ¤±¤·¤¿ÈþÈ©¤ò¤¤é¤á¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤è¤ê¤â¼«Á³¤Ç²Ä°¦¤¤¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡ª¡©¡×¡Ö·ã¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¤¦¡Á¤à¡£¤±¤·¤«¤é¤ó¡×¡Ö¤Þ¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö·â¤ÁÈ´¤«¤ì¤ë¤«¤ï¤¤¤µ¡×¡ÖÇ¯¼è¤ì¤Ð¼è¤ë¤Û¤ÉÌ¥ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥á¥í¥á¥í¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£