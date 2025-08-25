GENDA GiGO Entertainmentは、9月6日より対象店舗においてCrazy Raccoonのメンバーをモチーフにした「CRAZY RACCOON焼き」第2弾の復刻販売を行う。価格は1個600円（税込）で、「CRAZY RACCOON焼き」を1点購入につき、オリジナルコースター（全12種）がランダムで1枚プレゼントされる。フレーバーはプレミアムクリームとチョコレートの2種類だ。

【画像あり】「CRAZY RACCOON焼き」6種とコースターのデザイン

収録されるメンバーはだるまいずごっど、ありさか、うるか、kinako、VaniLa、じゃすぱーの6名。販売はGiGOのたい焼き渋谷、GiGOのたい焼き総本店、GiGOのたい焼き池袋3号館、GiGOのたい焼き大阪道頓堀本店、GiGOココノススキノの5店舗でおこなわれる。

また、ノベルティ付きドリンクも同日より販売される。こちらも1点購入につき、オリジナルデザインのコースターがランダムで1枚手に入る。焼き型とコースターの絵柄は選べないので、購入時には注意が必要だ。

（文＝リアルサウンド編集部）