Î©Àî»Ö¤é¤¯¡¡°¦ÃÎ¸©¡¦ËÌÀ»Ô¤Î¡È¥¹¥Þ¥Û¾òÎã¡É¤òµ¿Ìä»ë¡Ö¤³¤ì¤Ï²ÈÄíÆâ¤ÎÌäÂê¡×
¡¡£²£µÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¤ÇÎ©Àî»Ö¤é¤¯¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û»ÈÍÑ£²»þ´Ö°ÊÆâ¤òÌÜ°Â¤È¤¹¤ë¾òÎã°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¤Ï»ÔÌ±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»Å»ö¤äÊÙ¶¯°Ê³°¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£±Æü£²»þ´Ö°ÊÆâ¤È¤¹¤ë¾òÎã°Æ¤ò£²£µÆü¡¢»ÔµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£Á´»ÔÌ±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¾òÎã°Æ¤ÏÁ´¹ñ½é¡£»Ò¤É¤â¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤Ê¤É¤â¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾òÎã¤Ë¤Ï¶¯À©ÎÏ¤äÈ³Â§¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¾òÎã¤ËÂÐ¤·¡¢»Ö¤é¤¯¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï²ÈÄíÆâ¤ÎÌäÂê¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÀÎ¤«¤éÌ¡²è¤Ð¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ð¤«¤ê¸«¤Æ¤¿¤é¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥²¡¼¥à¤Ð¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤ë¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²ÈÄíÆâ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¨¤Ð¤¤¤¤¤³¤È¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç£Ó£Î£Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö£Ó£Î£Ó¾å¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Ê¤É¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Îµ¬À©¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
