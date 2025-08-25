26ºÐ¡¦Ê¿Í´Æà¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã·ëº§´êË¾¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¹ðÇò¡¡Áê¼ê¤Î¡ÈÇ¯¼ý¡É¤ËËÜ²»¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¿Í¤È¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÊ¿Í´Æà¡Ê26¡Ë¤¬24Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëABEMAº§³è¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ÖGIRL or LADY¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡×¤Ë½Ð±é¡£·ëº§´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ï¡¢·ëº§´êË¾¤ò»ý¤Ä20Âå½÷À4¿Í¡È¥¬¡¼¥ë¡É¤È30Âå½÷À4¿Í¡È¥ì¥Ç¥£¡É¤¬2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëº§³è¤òÄÌ¤¸¤Æ±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯º§³è¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£º£²ó¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¡¢Ê¿¤Î¤Û¤«¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¡×Æ£¿¹¿µ¸ã¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¤¬MC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Èº§³è¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢MC¿Ø¤ÇÍ£°ì¤ÎÌ¤º§¤Ç¤¢¤ëÊ¿¤¬¡Ö»ä¡¢º£Ç¯27¤Ë¤Ê¤ëºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ëº§¥é¥Ã¥·¥å¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢¼þ¤ê¤¬¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö»ä¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã·ëº§´êË¾¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â³Î¤«¤Ë¡È¤â¤¦¤½¤ÎºÐ¤Ê¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡È¥ì¥Ç¥£¡É¤¬ÃËÀ¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ðÊó¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆÇ¯¼ý¤òÁªÂò¡£°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÇ¯¼ý¤ò¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤Ç³«¤±¤ë»Ñ¤Ë¡¢¡ÖÇ¯¼ý¤òºï¤ë¤È¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¾¥ï¥¾¥ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ£¿¹¡£¡Ö·ëº§¤ËÉ¬Í×¤ÊÇ¯¼ý¤È¤«¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿Ê¿¤Ï¡Ö»×¤¦¤Î¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¡È¤³¤Î¿Í¤È¤â¤ä¤·¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤ë¤«¡É¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢¼ãÄÐ¤Ï¡ÖºÇ¹â¤À¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤è¡¢·ëº§¤Ã¤Æ¤µ¡×¤È¾è¤Ã¤«¤ê¡¢¡Ö¶â¡¢¶â¸À¤¤¤ä¤¬¤Ã¤Æ¤µ¡£¾Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢Ç¯¼ý¤Î¤³¤È¡×¤È¼çÄ¥¡£¤½¤ó¤Ê¼ãÄÐ¤Ë¡¢Æ£¿¹¤Ï¡Ö°ìÈÖ¶½Ì£»ý¤Ã¤Æ¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¹¬¤»¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£