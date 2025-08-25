女性アイドルグループ「iLiFE！」が25日、メンバーの那蘭のどか（19）が重大な規約違反により27日をもってグループを脱退すると公式サイトなどで発表した。

「平素よりiLiFE!を応援いただき誠にありがとうございます。 この度メンバーの『那蘭のどか』におきまして、重大な規約違反が判明いたしました。」として「8月27日の日本武道館公演につきましては、メンバーとも協議を重ね、那蘭を含む9人にて出演させていただきます。那蘭はこの日を以て脱退とし、以降の活動はメンバー8名にて予定通り進めてまいります。」と報告。

「また本件に関しましては、メンバーへのお問い合わせや誹謗中傷行為、それに準ずる発信等はくれぐれもお控えいただきますよう、何卒お願い申し上げます。」「ファンの皆様ならびに関係者の皆様には突然のご報告となりましたこと、並びに現在ネット上にて拡散されております情報にて多大なご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」「今後とも皆様の応援の声に応えられるよう、メンバー・スタッフ一同全力で取り組んでまいりますので、変わらぬご支援、ご声援のほど、よろしくお願いいたします。」とつづった。

那蘭は自身の公式Xを通にて「この度は皆様の期待を裏切ってしまい本当に申し訳ありません。 メンバーのみんなにも、いつも応援してくれている皆様にも今はとにかく謝罪することしか出来ません。 武道館を目前にして、絶対にしてはいけないことをしてしまい本当に情けない気持ちでいっぱいです。」と謝罪。「本来であればルールを破った自分が武道館に立つ資格は無いと思っています。沢山の方を不快な気持ちにさせてしまうと思います。 ただ自分がこの2日前という直前に穴を開けるということは、メンバーに大きな負担をかけてしまうことや、チケットを買って武道館を楽しみにしてくださっている皆さんに今までのメンバーの努力を見ていただくためにも話し合いをしていただき、出演させていただけることになりました。この日をもって脱退となる自分が立たせていただくのは本当に申し訳ない気持ちでいっぱいですが、立たせていただく以上は精一杯パフォーマンスさせていただきます。よろしくお願いいたします。そして、本当に申し訳ございませんでした。」と説明した。

グループは27日に武道館でのコンサートを予定しており、那蘭はこの日を区切りに脱退とされているが、ファンからは「ファンはどんな気持ちでみるんだよ」「お通夜ライブ」「本人もオタも気まづいだろうね」「参加させないのかと思った 」「繋がりアイドルが武道館立つの普通に嫌なんだが」などの厳しい意見も。「のどか好きだったな」「残念すぎる」「のどかちゃん元気でね」などの声も届いていた。