今年で２７０年目を迎える国指定重要無形民俗文化財「新庄まつり」が２４日、山形県新庄市で開幕し、歌舞伎などを題材にした華やかな山車（やたい）が街中を練り歩く「宵まつり」が行われた。

ライトアップされた華やかな山車の数々が、沿道に詰めかけた人々の目を奪っていた。

新庄まつりは、１７５６年、藩主・戸沢正硎（まさのぶ）が、大凶作に見舞われた領民を活気づけ、豊作を願うために始めたとされる。２０１６年には新庄まつりを含む全国３３の「山・鉾（ほこ）・屋台行事」が国連教育・科学・文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産にも登録された。

２４日は日中、新庄開府４００年とまつりの節目を記念し、直木賞作家の今村翔吾さん（４１）がプロデュースしたダンスパレードが行われた。江戸駐在の新庄藩の火消しの活躍を描いた今村さんのデビュー作「羽州ぼろ鳶（とび）組」シリーズがテーマで、迫力ある踊りが観客を魅了した。

午後６時半からの宵まつりでは、羽州ぼろ鳶組などの物語や歌舞伎の名場面をモチーフに、人形などで飾り付けられた山車２０基がライトアップされて登場。見物客から大きな拍手や歓声が上がった。開府４００年記念の創作物語をテーマにした山車もあった。

約４０年前に参加したという千葉市若葉区の女性（５１）は「山車の迫力もすごいし子供らのかけ声が懐かしくじーんときた。いつまでも後世につながってほしい」と目を輝かせた。

２５日は「本まつり」、２６日は「後まつり」が行われ、期間中は４０万人以上の人出が見込まれる。