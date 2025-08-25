¡Ú É¹Àî¤¤è¤· ¡Û ¡Ö¿·¤·¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ç¸Â³¦ÆÍÇË¤¬¤·¤¿¤¤¡×¡¡¥¢¥Ë¥µ¥Þ¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¡¡ºë¶Ì¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡ÖKIINA.¤é¤·¤¯¡×
²Î¼ê¤ÎKIINA.¤µ¤ó¤³¤ÈÉ¹Àî¤¤è¤·¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºë¶Ì¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ö¥¢¥Ë¥á¥í¥µ¥Þ¡¼¥é¥¤¥Ö¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥¢¥Ë¥µ¥Þ¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú É¹Àî¤¤è¤· ¡Û ¡Ö¿·¤·¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ç¸Â³¦ÆÍÇË¤¬¤·¤¿¤¤¡×¡¡¥¢¥Ë¥µ¥Þ¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¡¡ºë¶Ì¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡ÖKIINA.¤é¤·¤¯¡×
É¹Àî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿ô¥ö·îÁ°¤«¤é¥¢¥Ë¥µ¥Þ¤Î¤³¤È¤¬Æ¬¤Ë¤¢¤ê¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¿¿·¤·¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ç¸Â³¦ÆÍÇË¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢°ÊÁ°¥¢¥Ë¥µ¥Þ¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»°Ëü¿Í¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÎÇ®¤¤À¼±ç¤È¤¢¤¿¤¿¤«¤¯Í¥¤·¤¤¿´¤ËÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö¥¢¥Ë¥µ¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î°¦¾ð¤âÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢É¹Àî¤µ¤ó¤¬¹õ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¸ª¤Ë±©¿¥¤ê¡¢¹õ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥¸¡¼¥ó¥º¡¢Çò¤¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¦»äÉþ»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÒ¼ê¤ò¹ø¤ËÅö¤Æ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Î¼ê¤Ë¤Ï¹õÃÏ¤ËÇò¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡ÖKIINA.¤é¤·¤¯¹Ô¤¯¤Ç¤¨¤§¤¨¡×¤È¸ÄÀÅª¤ÊÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥µ¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë¸þ¤±¤¿¶¯¤¤°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
