¡Ö¤¤å¤¦¤ê¤Ë¤³¤ó¤Ê¿©¤ÙÊý¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¡×¡Ö²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¡×¤¤å¤¦¤ê¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È¥µ¥é¥À¤Î¥ì¥·¥Ô
²Æ¤¬½Ü¡ª½ë¤¤»þ´ü¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤¤å¤¦¤ê
²ÆÌîºÚ¤ÎÂåÉ½¤Î°ì¤Ä¡¢¤¤å¤¦¤ê¤¬ÈþÌ£¤·¤¤µ¨Àá¡£º£²ó¤Ï¡¢²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤¤å¤¦¤ê¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¿©¤ÙÊý¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤Ê¡Ø¤¤å¤¦¤ê¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È¥µ¥é¥À¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¤¤å¤¦¤ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤¤å¤¦¤ê¤È°ã¤¤¡¢ÂÀ¤¯¤ÆÌ£¤âÂçÌ£¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¤¤å¤¦¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿»õ±þ¤¨¤â¤Ê¤¯¡¢¼ï¤âÂç¤¤¤¤Î¤ÇÈé¤òÇí¤¡¢¼ï¤ò¼è¤ê¤Î¤¾¤¤¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤¤¤¦¥¦¥ê¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ó¤Ê¤¤å¤¦¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È ¤È¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¤Ç¡¢ÏÂ¤¨¤ë¤È¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÃæÅì¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¤¤å¤¦¤ê¤Ê¤éÈé¤òÇí¤«¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤Æ¡¢»õ±þ¤¨¤âÎÉ¤¯¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¤å¤¦¤ê¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ¤òÎä¤ä¤¹¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£²Æ¤Ï½ë¤¯¤ÆÂÎÎÏ¤ò¾ÃÌ×¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤å¤¦¤ê¤ò¿©¤Ù¤ë»ö¤Ç¡¢ÂÎ¤òÎÃ¤·¤¯ÊÝ¤Á¡¢ÈèÏ«²óÉü¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¤¤å¤¦¤ê¤Ï96%¤¬¿åÊ¬¡¢»Ä¤ê¤Î4%¤Ë¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¡¢Ãº¿å²½Êª¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤å¤¦¤ê¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥ê¥¦¥à¤Ë¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤ÎÍ¾Ê¬¤Ê¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤òÇÓ½Ð¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤à¤¯¤ß¤ä¹â·ì°µ¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤â´Þ¤à¤Î¤Ç¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¸ú²Ì¤â¡£
°ìÇ¯ÃæÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¤å¤¦¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ü¤Ï²Æ¡£±ÉÍÜÁÇ¤Î¾¯¤Ê¤¤¤¤å¤¦¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢²Æ¤Î¤¤å¤¦¤ê¤Ï¡¢¥«¥ê¥¦¥à¤ä¦Â¡Ý¥«¥í¥Æ¥ó¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ê¤É¤Î´ÞÍÎÌ¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¡£
²¿¤è¤ê¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¸ýÅö¤¿¤ê¤Ç ²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò½ë¤¤»þ´ü¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¥µ¥é¥À¤Ç¤¹¡£
ºî¤êÊý¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¡ªÆÃ¤Ë¡¢¥®¥ê¥·¥ã¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò»È¤Ã¤¿¤é¡¢¿åÀÚ¤ê¤ÎÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢ÏÂ¤¨¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç ¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¼ê·Ú¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÄêÈÖ¥µ¥é¥À¡ª¤¤å¤¦¤ê¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È¥µ¥é¥À¤Î¥ì¥·¥Ô
¤¤å¤¦¤ê¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È¥µ¥é¥À¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¤¤å¤¦¤ê¡¡3ËÜ
±ö¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿2ÇÕ
¡ý¥®¥ê¥·¥ã¥è¡¼¥°¥ë¥È¡Ê¥×¥ì¡¼¥ó¡Ë¡¡100g¡¡¢¨º£²ó¤Ï¡¢¥®¥ê¥·¥ã¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢¿åÀÚ¤ê¤ò¤·¤¿¾õÂÖ¤Î¤â¤Î¤ò100g»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ý¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡Ë¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿2ÇÕ
¡ý¥Ç¥£¥ë¥¦¥£¡¼¥É¡Ê¤¢¤ì¤Ð¡Ë¡¡¾¯¡¹
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡Ê¤ª¹¥¤ß¤Ç¡Ë¡¡¾¯¡¹
¤¤å¤¦¤ê¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È¥µ¥é¥À¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¤¤å¤¦¤ê¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢±ö¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤ª¤¡¢Éâ¤¤¤Æ¤¤¿¿åÊ¬¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡ý¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢º®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ç¥£¥ë¥¦¥£¡¼¥É¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¥ß¥ó¥È¤ä¥Ñ¥»¥ê¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡£
£¡¡¡¤Î¿åÊ¬¤ò¹Ê¤Ã¤¿¤¤å¤¦¤ê¤ò¢¤ÎÄ´Ì£¤·¤¿¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ë²Ã¤¨¤ÆÏÂ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¡¡´ï¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¤é¡¢´°À®¤Ç¤¹¡ª¤½¤Î¤Þ¤Þ¥µ¥é¥À¤È¤·¤ÆÄº¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤ä¥Ð¥²¥Ã¥È¤Ë¾è¤»¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢¿©¥Ñ¥ó¤Ë¶´¤ó¤Ç¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á ¤Ë¤·¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¤å¤¦¤ê¤òÁª¤Ö»þ¤Ï¡¢ÂÀ¤µ¤¬¶Ñ°ì¤ÇÎ¾Ã¼¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡¢¸«¤¿ÌÜ¤è¤ê¤â½ÅÎÌ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢ÎÐ¿§¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÊÝÂ¸¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢¥é¥Ã¥×¤ÇÊñ¤ß¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÌîºÚ¼¼¤Ë¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤µ¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ê²Æ¡£¤¼¤Ò¡¢¤¤å¤¦¤ê¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È¥µ¥é¥À¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©