スタメン落ちも途中出場から1G1A! ビニシウスの爆発にアロンソ監督「今季を通じての物語になる」
レアル・マドリーのFWビニシウス・ジュニオールが24日のラ・リーガ第2節オビエド戦(○3-0)で途中出場し、1ゴール1アシストの活躍を見せた。
ビニシウスは第1節オサスナ戦(○1-0)での不調も影響したのか、開幕2戦目でスタメンを外されたが、1-0の後半18分に途中出場すると、同38分にFWキリアン・ムバッペの追加点をアシスト。同アディショナルタイム3分には自らダメ押し弾を奪い、勝利を決定づけた。
アメリカ『ESPN』によると、シャビ・アロンソ監督は試合後の会見で「ビニ(ビニシウスの愛称)は出てきてからよくやった。2つのゴールで決定的だった」と称賛。「スタメンの選手にも、途中から出た選手にも満足している。試合数は多いので、全員にチャンスがある」と選手層の厚みに手応えを示した。
ビニシウスは現行契約が2027年6月までとなる中、契約延長交渉が停滞しており、その去就が注目されている。
アロンソ監督は「フットボールではチームのために決断を下す。今日はそうだった。試合ごとの変更は、必要なプレーや努力、相手によって決まる。全員に重要だと感じてもらい、先発でも、途中出場でも、次の試合に備えることでもいい。今日はビニが数分間で重要な役割を果たした。それが今季を通じての物語になるだろう」と、ビニシウスの重要性を強調した。
また、この試合ではビニシウスに代わり、移籍の噂が絶えないFWロドリゴ・ゴエスが左サイドで先発出場。アロンソ監督は「ロドリゴはいい試合をした。前半はアルバロ(・カレーラス)、アルダ(・ギュレル)、キリアン(・ムバッペ)とよく絡んだ。シュートもあった。オビエドは引いて守ったのでスペースを見つけるのは難しかったが、彼は良かった」と称え、「我々には全員が必要だ」と繰り返した。
無冠に終わった昨季のリベンジを目指すレアルは、これで開幕2連勝。次節は30日に行われ、FW浅野拓磨が所属するマジョルカをホームに迎える。
