100¶Ñ¤Çº£Ã¥¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Ö¤¢¤Î¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¡ÖËÜ²È¤Ï1Ëü±ß°Ê¾å¤¹¤ë¤Î¤Ë¡×

¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¬¥é¥¹É÷¥Ý¥Ã¥È3¹æ¡¿¥¬¥é¥¹É÷¼õ»®3¹æ 2P
²Á³Ê¡§³Æ¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§Ä¾·Â100¡ßH100mm¡Ê450ml¡Ë¡¿Ä¾·Â95¡ßH17mm
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥»¥ê¥¢
¤¢¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤Î¤Ë100±ß¡©¡ª¥»¥ê¥¢¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¥¬¥é¥¹É÷¥°¥Ã¥º
º£SNS¤Ç¤«¤Ê¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥»¥ê¥¢¤Î±à·Ý¥°¥Ã¥º¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤ì¤¬¤³¤Á¤é¤Î¡Ø¥¬¥é¥¹É÷¥Ý¥Ã¥È3¹æ¡Ù¡£
¥ì¥È¥í¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿Íµ¤¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥¥ó¥°¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥¥ó¥°¤Î¥Þ¥°¤ÏÉáÄÌ¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤â4,000±ß¤Û¤É¡£¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¤â¤Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°ìËü±ß±Û¤¨¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
¡Ø¥¬¥é¥¹É÷¥Ý¥Ã¥È3¹æ¡Ù¤Ï¤Þ¤µ¤Ë°ìËü±ß±Û¤¨¤¹¤ë¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¼Á´¶¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¥Þ¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¿¢¤¨¤Ê¤Î¤ÇÄìÉôÊ¬¤Ë·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¬¥é¥¹É÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¡£
¤½¤Î¤¿¤áÄÌµ¤À¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤¯¡¢¥à¥ì¤äº¬Éå¤ì¤Ë¤Ï¾¯¤·µ¤¤ò»È¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥È¥ì¡¼¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
Çä¤ê¾ì¤Ë¤ÏÆ±¤¸¼Á´¶¤Î¡Ø¥¬¥é¥¹É÷¼õ»®3¹æ 2P¡Ù¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï2¸Ä¥»¥Ã¥È¤Ç110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¼õ»®¤Ç¡¢¸°¤äBluetooth¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤ÉÉ¬¤º»ý¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤â¤Î¤òÃÖ¤¯¾®Êª¥È¥ì¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¬¥é¥¹É÷¥Ý¥Ã¥È3¹æ¡Ù¤È¤¢¤ï¤»¤Æ»È¤¨¤Ð¡¢¤Ï¤¸¤á¤«¤é¥»¥Ã¥È¤Î¾¦ÉÊ¤À¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¡ª¹ç·×220±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤½¤í¤¨¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Ç¤¹¤Í¡£
º£²ó¤Ï¥»¥ê¥¢¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡Ø¥¬¥é¥¹É÷¥Ý¥Ã¥È3¹æ¡Ù¤È¡Ø¥¬¥é¥¹É÷¼õ»®3¹æ 2P¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡Ä¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¼¤ÒÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯8·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£