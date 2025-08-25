

KDDIは国内初となるオフィスレイアウトを生成AIで作成するツールを2026年度に提供すると発表した（筆者撮影）

【写真で見る】間取りを3D化して実際のイメージを把握できる

「この見積もり、本当に妥当なんでしょうか」

オフィス移転を検討する企業の総務部門で、こんな声が上がることは珍しくない。複数の内装業者から見積もりを取っても、1億円と8000万円の差がどこから生まれるのか判断できない。役員会で「なぜこの業者なのか」と問われても、明確な根拠を示せない。結局、相見積もりを取り直し、資料作成に1カ月を費やす──。

この総務部門の悩みに目を付けたのがKDDIだ。同社は8月19日、2026年度から企業の総務担当者向けに、オフィスレイアウトと概算見積もりを15分で自動生成するAIツールを無償提供すると発表した。通信会社がなぜオフィス設計に参入するのか。そこには年間売上800億円を狙う、したたかな戦略があった。

「価格が分からない」という企業の本音

「価格コストが分かりづらい。見積もりが出てきても、その妥当性が分からない。イメージがしにくい」

東京・高輪ゲートウェイシティの新本社で開かれた説明会で、KDDIビジネスデザイン本部ビジネスイノベーション推進1部長の平田康彦氏はオフィス移転の課題をこう指摘した。

実際、オフィス移転や改装の見積もりは不透明だ。什器の単価、工事費、デザイン料──。項目は並んでいても、それが高いのか安いのか判断する基準がない。総務担当者は設計の専門家ではない。結果として、付き合いのある業者や、大手というだけで選んでしまうケースも多い。

KDDIが開発中のAIツールは、この不透明さを解消する。国内で初めて、複数メーカーの什器選定からゾーニング、レイアウト、見積もりまでを生成AIで一貫して行う。CADデータやPDFの図面を読み込み、必要な座席数を入力。



図面を読み込んだり、編集して間取りを調整する（筆者撮影）



AIが自動でレイアウトを提案する（筆者撮影）

すると、執務室や会議室の配置パターンを複数提案する。さらに企業理念が書かれたWebサイトのURLを入力すると、AIがその内容を解析。「ナチュラル」「高級感」「ICT活用」といったコンセプトに合わせて、家具まで自動選定する。



3D化してイメージを把握することも可能（筆者撮影）

シンプルなオフィスなら1360万円、スマートオフィスなら1480万円。120万円の差額をどう判断するか、数字で比較できるようになった。

「相場」の可視化がもたらすインパクト

デモンストレーションを担当したKDDIエンジニアリング所属の一級建築士、清水哲志氏によると、概算金額の妥当性を過去データと比較して表示する機能があるという。現在は限定的な学習データとルールベースでレイアウトを生成しているが、今後ツールの利用が広がれば、蓄積されたデータから、より精度の高い「相場」を提示できるようになる。

従来、この種の相場情報は設計事務所や内装業者が握っていた。発注側の企業は、提示された金額を信じるしかなかった。KDDIのツールは、この情報の非対称性を崩す可能性がある。

家具データは現時点でメーカー3社分を搭載。今後さらに拡充していく計画だ。型番から価格まで全て入力済みのため、相見積もりを取る手間も省ける。

なぜ無償提供なのか──データが生む営業機会

ここで疑問が湧く。なぜKDDIはこのツールを無償で提供するのか。

平田氏の言葉にヒントがある。「入力された情報は、我々にとって提案ができる情報になる」。

企業がツールに入力する情報──オフィスの広さ、従業員数、予算規模、企業理念--から、どの企業がいつオフィス移転を検討しているか、どんなニーズを持っているかが見えてくる。

KDDIのオフィス構築支援事業は1989年から始まっている。当時はクラウドがなく、世界各地のKDDI拠点からサーバールームのラック配置の相談が来たことがきっかけだ。2024年度だけで国内外約8000社のオフィス構築を支援している。



実はKDDIにはオフィス構築支援の実績がある（筆者撮影）

8月19日にオフィス構築のコンサルティングサービスとして「KDDI Smart Space Design」を開始した。58社のパートナー企業と組み、設計から施工、運用までをマネジメントする体制を整えた。無償ツールで集めた見込み客に、このサービスを提案していく算段だ。



新ブランド「KDDI Smart Space Design」で通信回線やロボットの動線を企画段階から考慮した設計を展開する（筆者撮影）

2024年の売上は「三桁億の手前ぐらい」（執行役員常務ビジネス事業本部副事業本部長兼ビジネスデザイン本部長・那谷雅敏氏）というが、2028年度には800億円を目指す。4倍成長を実現するには、効率的な営業が不可欠。無償AIツールは、その起爆剤となる。

このツールが普及すれば、既存の設計事務所や内装業者にも影響が及ぶ。

まず、見積もりの透明化が進む。企業側が「KDDIのAIだと1500万円だった」という基準を持つようになれば、それ以上の金額を提示する業者は、明確な付加価値を説明する必要が出てくる。

清水氏は「将来的には基本設計、実施設計につなげていけるようになると思っている。設計事務所にも提供できればいい」と語る。現在は企画段階のツールだが、いずれは設計事務所が使う本格的なCADツールへの発展も視野に入れている。レイアウトの自動生成アルゴリズムについては特許出願中だという。



将来的には設計作業に活用できる精度まで高める方針だ（筆者撮影）

一方で、設計事務所にとってはチャンスでもある。企画段階の作業が15分で終われば、デザインの本質的な部分に注力できる。顧客への提案スピードも上がる。KDDIと競合するのではなく、ツールを活用して業務効率を上げる選択肢もあるだろう。

オフィス改装市場の構造変化

世界のスマートビル市場は年平均24.4％で成長しており、日本でも16.4％の伸びを示している。2040年までに労働人口が1200万人減少する中、企業は優秀な人材確保のためにオフィス環境の改善を迫られている。



スマートビル市場は拡大傾向にある（筆者撮影）

この市場の拡大に合わせて、KDDIはコンセプト設計から什器、保守・運用までを月額のリカーリングビジネスで提供することを検討している。企業は事業内容の変化や部門間の移動で頻繁にレイアウトを変更する必要がある。什器をKDDIが資産として保有することで、組織変更のたびに買い替えるのではなく、必要に応じて入れ替えられる。廃棄ロスも減る。

オフィス構築が「買い切り」から「サブスクリプション」へ。この流れが進めば、初期投資を抑えたい中小企業にもオフィス改善の機会が広がる。

2026年、何が起きるか

2026年度の無償公開まであと1年。このツールが普及すれば、オフィス移転・改装の商習慣は大きく変わる可能性がある。

総務部門は、専門知識がなくても概算を把握できるようになる。経営層への説明も、3Dビジュアルと明確な金額根拠があれば説得力が増す。何より、1ヵ月かかっていた検討期間が大幅に短縮される。

フィリピンで2つの法人（約200名規模）を2024年に統合した商船三井の現地法人は、すでにKDDIにオフィス構築を一任している。「オフィスビルの選定から什器調達、ICTインフラ構築まで全てKDDI 1社に任せることができた」（MOL Enterprise・高松泰則社長）。

通信会社がオフィス設計に参入し、AIで見積もりを透明化する。一見異色に見えるこの戦略は、データとテクノロジーで既存産業を変革する典型例かもしれない。総務部門の業務が変わり、設計業界の商習慣が変わり、オフィスの在り方そのものが変わっていく。

KDDIの無償AIツールは、その変化の起点となるか。2025年のリリースが、オフィス業界の転換点として記憶される日が来るかもしれない。

（石井 徹 ： モバイル・ITライター）