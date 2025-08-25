¤³¤ì¥Ê¥¤¥¹¤¹¤®¡ª¡Ö±ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¹á¤ê¤âÎÉ¤¤¡ª¡×ÇÛÎ¸¤¬´ò¤·¤¤Í¥½¨100¶Ñ¥°¥Ã¥º

¥­¥ã¥ó¥É¥ë¤ò»È¤¦¤È¡¢²Ð¤ò¾Ã¤·¤¿¸å¤Î±ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¥­¥ã¥ó¥É¥ë¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¡õ¥Ï¡¼¥Ö¡Ë¡Ù¤¬¤½¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¡ª³¸¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç²Ð¤ò¾Ã¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢±ì¤Ë¤è¤ëÉÔ²÷´¶¤¬¸º¤ê°ÂÁ´¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥±¡¼¥¹Æþ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¥Û¥ë¥À¡¼Í×¤é¤º¤Ç¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤â¡ý¹á¤ê¤âÎÉ¤¯¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª

¾¦ÉÊ¾ðÊó

¾¦ÉÊÌ¾¡§¥­¥ã¥ó¥É¥ë¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¡õ¥Ï¡¼¥Ö¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï220¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼

¹á¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤ÆÊØÍø¤Ë»È¤¨¤ë¡ª¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¥­¥ã¥ó¥É¥ë¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¡õ¥Ï¡¼¥Ö¡Ë¡Ù

¥­¥ã¥ó¥É¥ë¤ä¥­¥ã¥ó¥É¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤É¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¥À¥¤¥½¡¼¡£¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤¤¤¯¤Ä¤â½¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í♡

º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ø¥­¥ã¥ó¥É¥ë¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¡õ¥Ï¡¼¥Ö¡Ë¡Ù¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¡õ¥Ï¡¼¥Ö¤Î¹á¤ê¤Î¥­¥ã¥ó¥É¥ë¤Ç¤¹¡£

²Á³Ê¤Ï220±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£É®¼Ô¤¬¹ØÆþ¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢Çä¤ê¾ì¤ËÄÄÎó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¤Î¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¥­¥ã¥ó¥É¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Û¥ë¥À¡¼Í×¤é¤º¤Ç¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£

¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤ë¤ÇÀÐ¸´¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢À¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¹á¤ê¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

±ü¤ÎÊý¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥Ö¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£

´Å¤µ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Èæ³ÓÅªÍ¥¤·¤¤¹á¤ê¤Ê¤Î¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤è¡ý

³¸¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²Ð¤ò¾Ã¤»¤ë¤«¤é°ÂÁ´¤ÇÉÔ²÷´¶¤¬¤Ê¤¤¡ª

²Ð¤ò¾Ã¤¹ºÝ¤ËÂ©¤ò¿á¤­¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¼Â¤Ï´í¸±¡Ä¡£ÍÏ¤±¤¿¤í¤¦¤¬Èô¤Ó»¶¤Ã¤Æ²Ð½ý¤ò¤·¤¿¤ê¡¢²ÐºÒ¤Î´í¸±À­¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î¥­¥ã¥ó¥É¥ë¤Ï¡¢³¸¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´ÊÃ±¤Ë²Ð¤ò¾Ã¤»¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ªÊªÍýÅª¤Ë»ÀÁÇ¤Î¶¡µë¤ò¼×ÃÇ¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£

³¸¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾Ç¤²½­¤¤±ì¤â¸º¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÔ²÷´¶¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¼ýÇ¼¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¤É¤Ë¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡ª

º£²ó¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¥­¥ã¥ó¥É¥ë¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¡õ¥Ï¡¼¥Ö¡Ë¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÊØÍø¤Ë»È¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹á¤ê¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£200±ß¤È¤ª°Â¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Ô¡¼¥È¹ØÆþ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡ª

µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¢¨µ­»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯8·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£