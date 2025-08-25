キスマイ千賀健永・宮田俊哉・二階堂高嗣、過去のグループ内格差語る “MVから消えた”エピソードも
【モデルプレス＝2025/08/25】Kis-My-Ft2の千賀健永、宮田俊哉、二階堂高嗣が25日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に出演。デビュー曲「Everybody Go」のMVについて語った。
【写真】キスマイ千賀らが“消える”驚きのデビュー曲MV
この日、3人はレギュラー陣や世間がゲストに抱いているイメージを本人にぶつける「ぽいぽいトーク」のコーナーに登場。2011年に念願のCDデビューを果たしたKis-My-Ft2だが、デビュー後も紆余曲折は続き、玉森裕太、藤ヶ谷太輔、北山宏光の前列3人と、千賀・宮田・二階堂・横尾渉の後列4人による“グループ内格差”があったことで知られている。
「本当はグループ内格差に悩んでいたっぽい」というイメージがぶつけられると、3人は丸の札を挙げ、後列4人の衣装がステージと同化したエピソードや、着用している衣装がバックダンサーと同じだった出来事を語った。
また、デビュー曲「Everybody Go」のMVで「ミュージックビデオから消えた」エピソードを披露した千賀。歌割りで自身の出演シーンについて察してはいたものの、千賀は「（MVで）唯一自分がちゃんと抜かれるシーンが1個あったんですよ。メンバー7人が横からずっと撮られていって、みんながボクシングのポーズをして撮るんです。絶対映るからと親にも言ってたんです」と語るも実際の映像は顔がスモークではっきりと映らないものとなっていた。
番組でも実際の映像が流れ、宮田は「26時間かかったんです。次からMVの撮影って言われるのが憂鬱でまた顔にスモークかけられるために26時間と思うと」と当時は落ち込んだことを明かしていた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
