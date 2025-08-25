27ÆüÂç±«¤Î¸«¹þ¤ß¡¡JR°ìÉôÎó¼Ö¤ËÃÙ¤ì¤ä±¿µÙ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¡¡25Æü11»þ¡¡½©ÅÄ
JR¤Ï¡¢27Æü¤ÏÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢°ìÉôÎó¼Ö¤Î±¿¹Ô¸«ÄÌ¤·¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JRÅìÆüËÜ½©ÅÄ»Ù¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢27Æü¤ÏÂç±«¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤ÎÎó¼Ö¤Ï¡¢ÃÙ¤ì¤ä±¿µÙ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡»±ü±©ËÜÀþ¡¡½©ÅÄ±Ø－ÀÄ¿¹±Ø
¡»±©±ÛËÜÀþ¡¡½©ÅÄ±Ø－¼òÅÄ±Ø
¡»¸ÞÇ½Àþ¡¡ÅìÇ½Âå±Ø－¹°Á°±Ø
JR¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÅ·¸õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Îó¼Ö¤Î±¿¹Ô¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢±¿¹Ô¾ðÊó¤äµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ð¥¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÂå¹ÔÍ¢Á÷¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¡£